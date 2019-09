Di Maio | Sì al voto ai 16enni Discutiamone in Parlamento

Taglio parlamentari - Di Maio : “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere il governo” : “Oggi è una giornata importante perché da Roma mi arriva la notizia che è stata calendarizzato alla Camera per il 7 ottobre l’ultimo voto per il tagliare 345 parlamentari“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook da New York. “Manteniamo una promessa. Tagliamo le poltrone alla faccia di chi ha fatto cadere governo” L'articolo Taglio parlamentari, Di Maio: “Il 7 ottobre ultimo voto. Via le ...

Umbria - oggi il voto Rousseau. Di Maio : “Tutti appoggino sindaca di Assisi”. Pd “stupito” : “Attendiamo ancora risposta su Fora” : Il Movimento 5 stelle attende una risposta dal Pd per il candidato alle regionali in Umbria. E la aspetta in fretta “perché non c’è più tempo“. Nel giorno del voto su Rousseau per il via libera al patto civico per le elezioni della regione in Centro Italia, Luigi Di Maio ha spiegato le ragioni dell’apertura a un candidato esterno ai partiti, individuato nella sindaca di Assisi Stefania Proietti. “Inutile indugiare. ...

DIEGO SOZZANI - FI - - CAMERA : NO DOMICILIARI/ Franchi tiratori - Di Maio vs voto segreto : DIEGO SOZZANI, CAMERA nega via libera all'arresto per il deputato di Forza Italia: bagarre in Aula contro 46 'Franchi tiratori' di Pd e Italia Viva, Renzi,

Alla Camera 49 falchi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice : "Il voto segreto va abolito" : L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari contro Diego Sozzani, deputato di Forza Italia. Si è trattato della prima votazione a Montecitorio dopo la nascita del governo giallorosso e subito è nato un caso franchi tiratori. In tutto almeno 49. Ma M5s e Pd si affrettano ad assicurare che il voto non ha nulla a che fare con la tenuta della maggioranza e, quindi, non ...

Voto su Sozzani - Di Maio : “Noi compatti - ma il voto segreto va abolito”. Delrio e D’Uva blindano la maggioranza : “Nessuna ricaduta” : Non è un problema per il governo né per la tenuta della maggioranza. Ma la rete del voto segreto salva la caduta del deputato di Forza Italia Diego Sozzani, indagato per finanziamento illecito nella maxi-inchiesta per corruzione in Lombardia, per il quale il gip aveva chiesto alla Camera di applicare gli arresti domiciliari. Sui Cinquestelle mette la mano sul fuoco il capo politico Luigi Di Maio: “Il voto segreto va abolito – dice ...

Camera salva Sozzani (Fi) : no all'arresto. M5S-Pd divisi. Bagarre in aula - almeno 46 franchi tiratori. Di Maio : «Voto segreto va abolito» : L'aula della Camera ha negato l'autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato di Forza Italia Diego Sozzani. I voti a...

Di Maio e Franceschini - la trattativa segreta : Pd e M5s alleati al voto - liste civiche e desistenze : Dietro la freddezza ufficiale di Luigi Di Maio di fronte alla proposta di Dario Franceschini di intavolare un'alleanza elettorale Pd-M5s già a partire dalle prossime regionali, si nasconde la tentazione dei molti nello stato maggiore grillino di accettare. E la parola magica potrebbe essere "lista c

Luigi Di Maio - tregua con Roberto Fico ma nasce l'altra "fronda" nel giorno del voto a Senato : Il Movimento 5 stelle è smosso dalle correnti interne dopo la trattativa che ha portato alla nascita del governo con il Pd. L'ex ministro Barbara Lezzi per esempio ha scritto in un post: "Sono giorni che mi assillate con questa storia del governo sbilanciato, con il fatto che al Pd si siano concessi

Il voto su Rousseau certifica il sì : Di Maio "battezza" il nuovo Governo Conte : Come sarà il nuovo Governo Pd 5stelle e cosa cambia dopo il voto degli attivisti del Movimento sulla piattaforma Rousseau...

Governo appeso a 115mila iscritti M5S. Di Maio : "Buon voto - 20 punti M5s nel programma" : Luigi Di Maio augura "buon voto" a tutti su Rousseau e spiega: "Tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di Governo... Dal blocco dell'aumento dell'Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle".I primi dati del referendum su Rousseau parlano intanto di oltre 28mila votanti nelle ...

Rousseau - superati i 73mila voti : è record | Di Maio : "Nell'accordo tutti i punti M5s - buon voto" : L'ultimo appello del leader M5s agli attivisti che si esprimeranno sulla piattaforma: "Niente aumento Iva e salario minimo, stop agli inceneritori e taglio del cuneo fiscale"