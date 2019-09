Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 30 settembre 2019) È un quadro di incertezza sulla ripresa economica e di maggiore cautela nelle decisioni di investimento quello che caratterizza oggi la situazione italiana. Anche nell’immobiliare. A dimostrare il rallentamento sono stati i dati dell’agenzia delle Entrate in relazione al secondo trimestre 2019, tre mesi in cui la crescita delle compravendite residenziali si è fermata a un +3,9% rispetto al +8,8% dei tre mesi precedenti

fisco24_info : Case di pregio, Milano supera Roma per prezzi e domanda: È un quadro di incertezza sulla ripresa economica e di mag… - CasaSole24Ore : Case di pregio, Milano supera Roma per prezzi e domanda - Vale_colombo : RT @tegamini: Non c’è un flag inseribile nelle ricerche per dire ai siti immobiliari “NO SEMINTERRATI SPACCIATI PER CASE VERE O LOFT DI PRE… -