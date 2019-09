Capybara Games | lo studio di Below perde il suo CEO e co-fondatore

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nathan Vella, CEO, co-e presidente delloindipendente canadese, ha annunciato la sua partenza dallosul suo account Twitter ufficiale. Vella Ha aiutato a fondare lo16 anni fa ed è noto per lo sviluppo di Superbrothers: Sword & Sworcery EP del 2011 e Super Time Force nel 2014.In alcuni tweet aggiuntivi, Vella ha dichiarato che "Capy è in una posizione fantastica in questi giorni - sono certo che il loro miglior lavoro deve ancora arrivare." Il che, detto dallo stesso, è un'ottima notizia per l'azienda. Per quanto riguarda i suoi piani, a quanto pare sta pianificando una grande mossa e ha già una nuova posizione nel settore. Sarà interessante vedere cosa farà dopo nella sua lunghissima carriera.L'ultimo titolo lanciato daè statonel dicembre del 2018. Inizialmente il gioco è stato presentato alla conferenza ...

SteelRevel : RT @spaziogames: Di cosa si occuperà in futuro? #CapybaraGames - spaziogames : Di cosa si occuperà in futuro? #CapybaraGames - bizcommunityit : Il CEO e co-fondatore di Capybara Games abbandona lo studio #CEO -