ATP Tokyo – Sonego eliminato ai sedicesimi | Chung si impone in rimonta al terzo set

Fonte : sportfair

(Di lunedì 30 settembre 2019) Lorenzoaidi: il tennista italiano subisce ladi Hyeone crolla alset Disco rosso per Lorenzoaidell’ATP di. Il tennista italiano, numero 54 al mondo, è stato sconfitto dal koreano Hyeon, sfortunato talentino next-gen scivolato in 143ª posizione dopo diversi mesi d’assenza dal circuito.ha vinto 6-3 il primo set, salvo poi subire ladell’avversario nei due periodi di gioco successivi conclusi con il punteggio di 3-6 / 4-6. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo ATPaisiinalset SPORTFAIR.

