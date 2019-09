Alessandro Barbero su creatività e fake news | ‘Da anni la scuola forma esecutori | non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Nel Manifesto per la soppressione dei partiti politici redatto nel 1940, Simone Weil scrisse: “Il movente del pensiero non è più il desiderio incondizionato, indefinito, della verità, ma il desiderio della conformità ad un insegnamento prestabilito”. Il clima politico, economico e sociale europeo di quei giorni era stato recentemente scosso dall’avvio di quello che sarebbe diventato il più grande conflitto armato della storia, la Seconda Guerra Mondiale, innescato da feroci totalitarismi dittatoriali. Figure guida presentate come semi-divinità imponevano alle proprie popolazioni l’osservanza cieca e sottomessa alla conformità di partito e la dedizione assoluta ai propri capi, che propagandavano come necessità suprema l’urgenza di affermare la propria superiorità razziale. Senz’altro un clima assai diverso da quello politico, economico e sociale di quest’oggi, quanto meno in termini ...

SuperQuarkRai : Anticamente, i traditori, soprattutto quando non venivano catturati, venivano raffigurati sui palazzi pubblici dipi… - StellaSirio60 : RT @RaiStoria: Chi è Ovidio, uno dei massimi poeti dell'età augustea? Oggi #30settembre ne parlerà Alessandro Barbero a #PassatoePresente… - RaiTre : RT @RaiStoria: Chi è Ovidio, uno dei massimi poeti dell'età augustea? Oggi #30settembre ne parlerà Alessandro Barbero a #PassatoePresente… -