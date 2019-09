Il signor Giancarlo e la risposta sulle Amazzoni alla Ruota della Fortuna | “Rifarei

Il paradiso delle signore 4 : GIANCARLO COMMARE è Rocco Amato : Ormai quasi ci siamo! Ancora poche settimane e poi Il paradiso delle signore riprenderà a farci compagnia nel daytime di Rai 1 con la sua quarta stagione, la seconda in formato daily. Tra le novità del nuovo ciclo, che ci accompagnerà in autunno, inverno e primavera, c’è Rocco Amato, un parente della famiglia siciliana della soap. Già sappiamo che gli Amato sono il clan in cui più assisteremo a cambiamenti, dopo l’uscita di ...