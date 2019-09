F1 in tv | GP Russia 2019 | orari e streaming Sky e TV8 | programma dirette e differite La

Fonte : oasport

(Di domenica 29 settembre 2019) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DEL GPDI F1 DALLE 13.10 Il conto alla rovescia sta per esaurirsi, manca ormai pochissimo alla partenza del Gran Premio di, sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. La Ferrari punta alla quarta vittoria di fila per dare continuità agli eccellenti riscontri raccolti a Spa, Monza e Singapore con uno Charles Leclerc in forma stellare che ieri ha conquistato la sesta pole position della stagione nel suo primo anno a Maranello. Si profila una partenza molto intensa in cui l’effetto scia potrebbe fare la differenza, perciò il monegasco dovrà guardarsi dall’inevitabile attacco della Mercedes di Lewis Hamilton e dell’altra Rossa di Sebastian Vettel, il quale scatterà dalla terza piazzola in griglia. Grande curiosità anche per seguire la rimonta di Max Verstappen, costretto a cominciare la gara ...

