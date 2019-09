Vino | la toscana Folonari investe in vigneti e tecnologia

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 28 settembre 2019) Quasi quattro milioni di euro di investimenti per la cantinaAmbrogio e GiovanniTenute. Il progetto di rafforzamento dell’azienda prevede da un lato la completa automazione del processo produttivo con un investimento di circa 700mila euro sulle cantine

