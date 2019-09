Più robot ci saranno e più posti di lavoro si creeranno dice Lanier | guru di

Fonte : agi

(Di sabato 28 settembre 2019) “Dobbiamo smettere di fingere che l'intelligenza artificiale sia un essere supremo che renderà obsoleti gli esseri umani, quando invece tutto ciò di cui è fatta non sono altro che i dati di altre persone. Se cominciamo a vedere l'intelligenza artificiale in questa maniera, si può anche immaginare un futuro in cui le persone sono pagate per i loro dati, e in questo caso più intelligenza artificiale c'è, piùci sono e piùdi”. Lo sostiene in una conversazione con Il Foglio Jarondi Internet, che “non soltanto ha costruito il primo dispositivo per provare la realtà virtuale assieme ad altri scienziati pazzi come Thomas Zimmerman; ha letteralmente inventato la locuzione ‘realtà virtuale', e poche persone al mondo possono vantare una tale qualità adamitica” si legge nel servizio. “Insomma, afferma- noto come pioniere della tecnologia e anche ...

