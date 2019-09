James Williams al Wired Next Fest | “Serve un movimento ambientalista per ripulire

Fonte : wired

(Di sabato 28 settembre 2019)al(foto Franco Russo) “Abbiamo bisogno di unsimile a quello, che vent’anni fa ha lottato peri fiumi”. Il fiume da, secondo il filosofoospite sul palco deldi Firenze, è quello enorme dell’informazione che si muove in rete. A inquinarlo sono le aziende che catalizzano la nostra attenzione, “un bene tanto più scarso quanto più è abbondante l’informazione”. Il punto è proprio qui: “Le chiamiamo tecnologie dell’informazione, ma in realtà gestiscono la nostra attenzione”. E su questa risorsa è sorta quella che l’ex dipendente di Google, oggi filosofo che si occupa di etica e digitale, definisce “industria della persuasione”. Questo il business model di “un’intera economica dedicata a catturare la vostra attenzione”. Il meccanismo è simile a quello ...

Michele_Gerace : RT @wireditalia: Alle ore 10,30, nel salone dei Cinquecento, ci sarà sul palco del Wired Next Fest il filosofo e teoricio dei media @Willia… - wireditalia : Alle ore 10,30, nel salone dei Cinquecento, ci sarà sul palco del Wired Next Fest il filosofo e teoricio dei media… - Miti_Vigliero : RT @ceciliasala: Da oggi a domenica torna il festival di @wireditalia. Scintillante come sempre. Ci saranno Matteo Renzi, James Williams, l… -