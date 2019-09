F.1: Sochi, Leclerc 4a pole di fila

Incredibile Charles: il monegasco della Ferrari centra ala 4aconsecutiva (6a totale in carriera) coprendo il tracciato in 1'31"628. Accanto a lui, in prima, parte la Mercedes del leader mondiale Lewis Hamilton (1'32"030) che si inserisce davanti all'altra Ferrari di Vettel (tempo 1'32"053). Quarto tempo, ma nono in griglia per i 5 posti di penalizzazione per il cambio motore, la Red Bull di Verstappen, poi Bottas (1'32"632). Completano i dieci: Sainz, Hulkenberg, Norris, Grosjean e Ricciardo.(Di sabato 28 settembre 2019)