Coldiretti | produzione falso parmigiano sorpassa il vero

Olio : Coldiretti - al via raccolta in Italia - +80% produzione : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – Al via la raccolta delle olive in Italia con la produzione di extravergine stimata nel 2019 in aumento dell’80% dopo il crollo storico registrato lo scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su stime Unaprol/Ismea in occasione della prima spremitura della Penisola avvenuta con le prime olive anti Xylella in Salento a Gagliano del Capo, dove grazie al clima c’è stato ...

Olio : Coldiretti - al via raccolta in Italia - +80% produzione (3) : (AdnKronos) – A preoccupare sul mercato, spiega la Coldiretti, sono anche le importazioni di Olio dall’estero cresciute del 12% nei primi cinque mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sfiorando i 234 milioni di chili di cui 3/4 dalla Spagna che fa registrare un balzo record di oltre il 68% di vendite in Italia. Mentre gli accordi commerciali siglati dall’Unione Europea, evidenzia la Coldiretti, ...

Coldiretti Puglia - anche le mucche soffrono il caldo : calo del 15% della produzione di latte : anche gli animali soffrono il forte caldo, tanto che nelle fattorie, le mucche per lo stress producono il 15% e oltre di latte in meno rispetto alla media del periodo. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia sugli effetti negli allevamenti dell’innalzamento delle temperature nell’ultima settimana. “Per le mucche il clima ideale è fra i +22°C e i +24°C, oltre i +30°C vanno in stress termico, mangiano poco, bevono ...

Coldiretti : nel trapanese pessima annata per olive - produzione -50% : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – annata pessima per le olive del trapanese dove la Coldiretti stima un calo di almeno il 50 per cento. A causare la bassa produzione sono state principalmente le condizioni metereologiche avverse, in particolare quelle di fine maggio. “Le piogge – spiega Coldiretti Trapani – hanno leso irrimediabilmente l’impollinazione dei fiori di olivo mentre nei giorni successivi il caldo, al di ...