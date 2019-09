Beautiful | spoiler Usa | Thomas chiede a Shauna di aiutarlo a dividere Brooke e Ridge

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 28 settembre 2019) Glidelle puntate in onda da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre negli Usa si soffermano suForrester, il quale organizzerà un diabolico piano con la complicità diFulton. Nel dettaglio,Logan e il figlio diavranno un acceso confronto. Qui la donna dimostrerà di non riuscire a perderlo, in quanto ha nascosto per troppo tempo la verità ad Hope sulla figlia Beth. Per questo motivo, crederà che non sia adatto a fare il genitore a Douglas.in ospedale da Katie Intantonon vorrà aiutarea riappacificare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e. Lo stilista, a questo punto, cercherà l'appoggio di. In questo frangente, la Fulton confiderà al Forrester di averlo baciato con passione quando è svenuto nella stanza situata al piano superiore del Bikini Bar. Più tardi, Flo avvertirà la madre che Katie si trova in ...

