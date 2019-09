SCIOPERO TRASPORTI ATM | 27 SETTEMBRE Milano | circolazione regolare su tutte le linee

Lo SCIOPERO dei trasporti di oggi a Milano : Riguarderà i dipendenti di ATM e durerà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: gli aggiornamenti e le cose da sapere

Lo SCIOPERO di oggi dei trasporti di Roma : Durerà soltanto due ore ed è stato proclamato per le aggressioni ricevute da alcuni autisti: le cose da sapere

Giovedì 26 settembre ci sarà uno SCIOPERO dei trasporti a Roma : Giovedì 26 settembre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma e nel Lazio, della durata di due ore, dalle 10 alle 12. Lo sciopero coinvolgerà i dipendenti di ATAC, Roma TPL (l’azienda dei trasporti privata che gestisce parte delle

SCIOPERO TRASPORTI 27 settembre : stop di mezzi pubblici e treni sul territorio nazionale : In data 27 settembre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, proclamato da USB, a cui si sono aggiunti anche altri sindacati. Sarà un venerdì nero per il settore dei trasporti, con agitazioni su tutto il territorio nazionale. Attesi disagi nelle grandi città a causa dello stop di mezzi pubblici e treni. A Milano incroceranno le braccia i dipendenti di ATM per 24 ore. Oltre alle linee in superficie, ...

SCIOPERO TRASPORTI publici - soddisfazione della Filt Cgil per forte adesione dei lavoratori : Pescara - La Filt Cgil esprime grande soddisfazione per la forte adesione dei lavoratori allo Sciopero di 4 ore indetto contro la politica regionale dei trasporti. Nonostante alcuni deprecabili comportamenti antisindacali da parte di talune aziende con l’obiettivo di far fallire lo Sciopero, la mobilitazione indetta dalla Filt Cgil e che ha visto il coinvolgimento degli oltre duemila addetti che operano nel trasporto pubblico locale, ha fatto ...

Trasporti - lunedì SCIOPERO Roma Tpl : 9.15 E' stato indetto uno sciopero dei Trasporti per lunedì 16 settembre, che riguarderà i lavoratori del consorzio Roma Tpl, che gestisce un centinaio di linee periferiche della Capitale. Lo sciopero è previsto per tutta la giornata, con le fasce di garanzia: comincerà alle ore 8.30 e durerà fino alle 17, poi riprenderà dalle 20 fino a fine servizio. Il servizio sarà invece regolare sulle linee Atac.

SCIOPERO dei trasporti pubblici - le motivazione dell'astensione il 16 settembre : Pescara - Il trasporto pubblico in Abruzzo si ferma per 4 ore lunedì 16 settembre, numerose sono le motivazioni che costringono gli autoferrotranvieri allo Sciopero ed a manifestare contro la politica dei trasporti della Giunta Regionale sono le seguenti Sub affidamenti autolinee e assenza delle garanzie sull’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri Ritardo sull’attuazione dei vincoli in tema di aggiudicazione delle linee TPL con relativa ...

Milano - SCIOPERO TRASPORTI Atm proclamato per venerdì 6 settembre : Arrivano brutte notizie per i pendolari milanesi, infatti, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa sapere mediante una nota che per la giornata di venerdì 6 settembre il sindacato Cobas, ha proclamato uno sciopero dei trasporti ATM: avrà una durata di 4 ore e lo stop interesserà sia la metropolitana, che i bus e i tram. Per il momento non son state comunicate le fasce orarie esatte che verranno colpite dello sciopero. Lo stop ...

