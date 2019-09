La banda della Gdf in concerto al Mef

Al ROMICS l’Orchestra Italiana del Cinema e la banda musicale della Polizia di Stato insieme per un concerto ispirato ai supereroi (6 ottobre) : Roma – Arrivano al ROMICS, domenica 6 ottobre, 70 eccellenti professori d’orchestra per un concerto di indimenticabili colonne sonore ispirate ai supereroi e beniamini del grande schermo. Parte dei componenti dell’Orchestra Italiana del Cinema e della Banda musicale della Polizia di Stato si uniranno, alle ore 11,50 presso il PalaROMICS, negli spazi della Nuova Fiera di Roma, per dar vita ad un concerto dal titolo Il viaggio dell’Eroe che, ...

Gela - maxi blitz contro la banda della Stidda : decine di arresti : Una maxi operazione di polizia si è svolta stamane all'alba a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove la Polizia di Stato ha sgominato la cosiddetta banda della Stidda. Si tratta, secondo quanto riferiscono gli inquirenti, di una pericolosa associazione criminale di stampo mafioso, pronta davvero a tutto. Tale sodalizio poteva fare affidamento su ben 500 uomini armati, i quali negli ultimi anni avrebbero preso il controllo di gran parte del ...

Gela - maxi operazione antimafia : sgominata banda della Stidda. "Decapitata" l'organizzazione criminale che poteva contare su 500 uomini armati : Un'operazione imponente. Più di 300 uomini delle forze dell'ordine impegnati. L'ausilio di due elicotteri e 15 unità cinofile. E' in corso in questi minuti il...

Termini - banda di algerini rapina senatore del M5S e giudice della Cassazione : Andrea Pegoraro I ladri hanno messo a segno i due colpi in poco tempo. La polizia è riuscita a trovare gli oggetti rubati in un bed and breakfast vicino alla stazione Sono stati derubati nel giro di poco tempo dagli stessi ladri, una banda di giovani nord africani che ha messo a segno i colpi nella zona della stazione Termini. Vittime di questa brutta esperienza sono stati il senatore del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi e un ...

WiFi 6 : innovazione nella gestione della banda : Le reti WiFi di nuova generazione garantiranno una migliore gestione della banda: fornendo maggiore stabilità a tutti gli utenti. WiFi 6 – Alcune potenzialità nella vita moderna quasi tutto dipende da un buon accesso a internet, ma spesso sono vari i problemi legati alla rete. Nonostante la velocità base stia via via aumentando grazie ai nuovi standard, sono presenti alcuni problemi relativi alla stabilità delle reti senza fili. Uno di questi ...

Rete 5G - dietro l’uso dei poteri speciali i dubbi del Pd. Che ora vuole dire la sua sullo sviluppo della banda ultralarga : Le telecomunicazioni diventano immediatamente terreno di confronto fra i due nuovi alleati di governo. Con il Pd che vuole dire la sua sullo sviluppo del 5G e dell’infrastruttura per la banda ultralarga. Non a caso, nel primo consiglio dei ministri, il governo Conte 2 è entrato a gamba tesa sul tema della nuova tecnologia wireless: a pochi giorni dalla scadenza del decreto legge sul golden power dello scorso 11 luglio, l’esecutivo ha ...

Silvia Romano - via al processo per il misterioso organizzatore della banda di rapitori : In Kenya si apre il processo per Ibrahim Adan Omar, uno dei presunti organizzatori del rapimento di Silvia Romano. L'uomo è accusato di aver reclutato i componenti del commando formato da almeno otto persone che hanno assaltato il villaggio per portare via Silvia Romano, la cooperante milanese di cui non si sa più nulla da nove mesi.Continua a leggere

Roma - detenuto finge malore poi evade sulla via per l’ospedale : è caccia all’uomo. Faceva parte della “banda del trapano falso” : È scappato dall’ospedale con ancora le manette ai polsi. Maglietta bianca, pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi. Ora è ricercato in tutta Roma, motivo per il quale si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia. Fuga da film questa mattina per Vincenzo Sigigliano, arrestato il 13 luglio scorso in Messico insieme ad altri due sodali, come componente della “banda del trapano falso“: acquistavano trivelle, ...

Sfera Ebbasta incontrò casualmente uno della banda dello spray di Corinaldo : "Delle bitch di Modena cosa pensi, fra'?": È la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018, quella della strage di Corinaldo, e la voce che si sente in un video, pubblicato oggi sul sito online della Gazzetta di Modena è quella di Ugo Di Puorto, 19 anni. Si tratta di colui che la procura di Ancona sospetta di aver spruzzato lo spray al peperoncino all'interno del 'Lanterna Azzurra Clubbing', generando il panico e la calca, che ha travolto e ucciso ...

Corinaldo - Sfera Ebbasta insieme a uno dei ragazzi della “banda dello spray” arrestati : il video : È la notte della strage di Corinaldo, tra il 7 e l’8 dicembre scorso, e in un Autogrill lungo l’autostrada un gruppo della “banda dello spray“, come sono stati soprannominati i ragazzini accusati di aver spruzzato una sostanza urticante all’interno della discoteca La Lanterna, si imbatte nel trapper Sfera Ebbasta. L’incontro, casuale, era già emerso nei giorni scorsi dalle carte dell’inchiesta di Ancona che ha portato ...

