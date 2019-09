Inter | disavventura per Handanovic | rubata l’auto del portiere nerazzurro

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Inizio di stagione strepitoso per il, l’ista ha chiuso la porta e la squadra di Antonio Conte è imbattuta anche grazie alle prodezze dell’estremo difensore. Nel frattemponelle ultime ore, secondo quanto riporta ‘Affaritaliani.it’ la macchina diè statanella notte della partita di campionato contro la Lazio, si tratta di una volta XC 90 portata via proprio dalla zona di San Siro a pochi passi dallo stadio. Dopo poche ore è arrivata la buona notizia, l’auto è stata ritrovata questa mattina dalla polizia in via Pisanello, l’operazione è stata facilitata grazie ad un dispositivo di localizzazione installato sulla macchina del. LEGGI ANCHE –>, Godin muro della difesa ma “non mi sento un leader”L'articoloperl’auto ...

