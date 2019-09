Ian Somerhalder e Paul Wesley tornano a fare squadra per un’impresa di business

Ian Somerhalder risponde alle critiche dopo l’anniversario di The Vampire Diaries : “Troppo vicino all’11 settembre” : E finalmente anche Ian Somerhalder ha deciso di dire la sua sull'anniversario di The Vampire Diaries rispondendo alle critiche dei fan che lo hanno travolto per via del suo silenzio. "Massima trasparenza" la chiama l'attore che per anni ha vestito i panni di Damon Salvatore conquistando un posto al sole nel mondo dello showibiz e milioni di fan in tutto il mondo. Ian Somerhalder è un po' particolare, o lo si odia o lo si ama ma sicuramente nei ...