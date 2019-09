Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Ho aperto un vaso di Pandora e liberato ildi Frankenstein“. Le parole di Wally Conron hanno fatto il giro del mondo. Il motivo è semplice: riportano all’attualità un tema dibattuto da tempo, quello dei limiti etici legati alla creazione di razze canine (e non solo) in laboratorio. Conron ha raccontato la sua storia alla Abc (si può ascoltare anche in un podcast): è lui ad averil labradoodle. “Cosa?”, si domanderà qualcuno. Perché questo esemplare di, nato in laboratorio, non ha ancora raggiunto la massima popolarità in Italia: si tratta di un incrocio tra Labrador retriever e Barboncino standard, miniatura o giocattolo. Ed è stato proprio il 90enne Conron a “dargli la vita”. Oggi si dice pentito: “Ho dato il via a una tendenza pericolosissima” perché “iri” di questi incroci che attraggono le ...

Cascavel47 : “Ho creato il mostro di Frankenstein”: il creatore del cane più amato del momento, il labradoodle, si pente in in t… - TutteLeNotizie : “Ho creato il mostro di Frankenstein”: il creatore del cane più amato del momento, il… - Noovyis : (“Ho creato il mostro di Frankenstein”: il creatore del cane più amato del momento, il labradoodle, si pente in in… -