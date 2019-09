F1 | Mondiale 2020 | a rischio i GP d’Olanda e del Vietnam? Problemi ambientali e di “fibre”

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - l’inerzia è cambiata. Strada giusta verso il titolo - che sia adesso o nel 2020 : Ci si trova nella seconda parte del Mondiale 2019 di F1 e da Spa (Belgio), dopo la lunga paese estiva, si è ripreso a fare sul serio. Contrariamente a quanto avveniva negli anni passati, la Ferrari sembra aver cambiato passo. Se nelle scorse annate il Cavallino era un po’ meno “Rampante”, in questa stagione la progressione è chiara e dimostrata dai risultati: 3 vittorie e 3 pole position su circuiti con caratteristiche diverse. ...

MotoMondiale - lo Sky Racing Team VR46 svela i piani per il 2020 : Marini e Bezzecchi in Moto2 e Vietti e Migno in Moto3 : Giorno d’annunci ad Alcañiz (Spagna) per lo Sky Racing Team VR46. Attraverso un comunicato ufficiale la squadra gestita da Valentino Rossi ha annunciato i piloti che prenderanno parte ai Mondiali 2020 di Moto3 e di Moto2. Nella minima cilindrata la coppia sarà quella formata da Celestino Vietti e da Andrea Migno, mentre nella classe intermedia Marco Bezzecchi sarà il nuovo compagno di squadra di Luca Marini. Dopo gli addii di Dennis Foggia ...

MotoMondiale - lo Sky Racing Team VR46 svela i piani per il 2020 : Marini e Bezzecchi in Moto2 e Vietti e Migno in Moto3 : Giorno d’annunci ad Alcañiz (Spagna) per lo Sky Racing Team VR46. Attraverso un comunicato ufficiale la squadra gestita da Valentino Rossi ha annunciato i piloti che prenderanno parte ai Mondiali 2020 di Moto3 e di Moto2. Nella minima cilindrata la coppia sarà quella formata da Celestino Vietti e da Andrea Migno, mentre nella classe intermedia Marco Bezzecchi sarà il nuovo compagno di squadra di Luca Marini. Dopo gli addii di Dennis Foggia ...

F1 - GP Singapore 2019 : Charles Leclerc - da rookie a stella lucente. Con la macchina giusta è da Mondiale nel 2020 : Quando un anno fa la Ferrari ufficializzava l’approdo di Charles Leclerc al posto di Kimi Raikkonen molti tifosi e addetti ai lavori avevano storto il naso, accusando la scuderia di Maranello di lascia un “usato sicuro” per un salto nel buio con un 21enne che non aveva che disputato un campionato di Formula Uno. Anche le prime uscite avevano rafforzato questa idea, anche se in Bahrein il monegasco era arrivato ad un passo dalla ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari - parte la campagna 2020. Ultime sette gare per sperimentare e puntare al prossimo Mondiale : Solamente sette settimane fa la Ferrari stava festeggiando la vittoria di Charles Leclerc al GP d’Italia che ha messo la ciliegina sulla torta ad una ripresa dalle vacanze per certi versi perfetta da parte del monegasco. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a sfruttare al meglio la finestra del doppio weekend favorevole, con i tracciati di Spa Francorchamps e Monza che hanno offerto la possibilità di girare in condizioni di basso ...

F1 - GP Singapore 2019 : Ferrari - parte la campagna 2020. Ultime sette gare per sperimentare e puntare al prossimo Mondiale : Solamente sette settimane fa la Ferrari stava festeggiando la vittoria di Charles Leclerc al GP d’Italia che ha messo la ciliegina sulla torta ad una ripresa dalle vacanze per certi versi perfetta da parte del monegasco. La Scuderia di Maranello è infatti riuscita a sfruttare al meglio la finestra del doppio weekend favorevole, con i tracciati di Spa Francorchamps e Monza che hanno offerto la possibilità di girare in condizioni di basso ...

F1 - Mondiale 2020 : parecchia indecisione in casa Haas sulla scelta tra Grosjean e Hulkenberg : La stagione 2019 si è rivelata molto sotto le aspettative per la scuderia americana Haas F1 Racing, con il team che si trova attualmente in nona e penultima posizione del Mondiale davanti solamente alla cenerentola Williams. Come è accaduto piuttosto spesso, da quando il team ha fatto il suo ingresso in F1 nel 2016, la vettura si è mostrata subito molto competitiva nei test prestagionali e nella gara di apertura a Melbourne, salvo poi cedere ...

Superbike - Mondiale 2020 : Federico Caricasulo prenderà il posto di Marco Melandri in Yamaha : Come è noto da un paio di mesi, Marco Melandri lascerà l’attività agonistica al termine di questa stagione del campionato iridato di Superbike e si dedicherà ad altro. Un addio sofferto quello del ravennate, attuale pilota della Yamaha. Ebbene a prendere il suo posto sulla moto di Iwata sarà un altro rappresentante del Bel Paese, ovvero Federico Caricasulo. Spetterà al 23enne nostrano salire sulla Yamaha GRT. Il centauro italiano, tra i ...

Canottaggio - splendida Italia al Mondiale di Linz : gli azzurri staccano 25 pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Grandi soddisfazioni per l’ItalRemo ai Mondiali di Linz, considerando i pass olimpici staccati dagli equipaggi Italiani L’Italia del Canottaggio entra nella storia del remo femminile qualificando tre barche: il due senza senior femminile (Kiri Tontodonati e Aisha Rocek), il doppio pesi leggeri femminile (Valentina Rodini e Federica Cesarini) e, dopo 35 anni – dalle Olimpiadi di Los Angeles 1984 (allora c’era anche il timoniere a ...

Calendario F1 2020 - le date e le 22 gare del Mondiale. Addio Germania - debutta il Vietnam : La stagione 2020 della Formula sarà da record! E’ stata resa pubblica dalla FIA la bozza del Calendario del prossimo campionato, che prevede la presenza di ben 22 Gran Premi. Il Calendario sarà presentato per l’approvazione durante la riunione del FIA World Motor Sport Council il 4 ottobre. Si festeggiano i 70 anni della Formula Uno e per questo motivo si è deciso di ampliare il numero dei GP. Si comincia dal Gran Premio ...

Calendario provvisorio Mondiale MotoGP 2020 : 20 gare - si parte a marzo in Qatar. Novità Finlandia - spostata la Thailandia : La FIM ha pubblicato il Calendario provvisorio del Mondiale MotoGP 2020, non ci sono cambiamenti rispetto alle anticipazioni fornite un paio di giorni fa. Sono confermate le 20 tappe con l’inserimento del GP di Finlandia che si correrà sul nuovissimo circuito di KymiRing nel weekend del 12 luglio prima della pausa estiva che durerà un mese (ritorno il 9 agosto a Brno come da tradizione ma attenzione perché c’è un asterisco accanto ...

F1 - Mondiale 2020 : la Ferrari pronta a investire in maniera importante nel simulatore per sfidare la Mercedes : Siamo vicini al fine settimana (30 agosto-1° settembre) di Spa (Belgio), sede del prossimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato belga la Ferrari spera di interrompere il digiuno da vittorie che dura da quasi un anno. Nei dodici appuntamenti disputati il Cavallino Rampante non ha mai centrato il bersaglio grosso e i suoi alfieri Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno solo accarezzato l’idea della “vittoria di ...

F1 - Mondiale 2020 : il GP di Spagna sarà nel calendario iridato l’anno prossimo : Ora è ufficiale: il GP di Spagna di F1 sarà nel calendario iridato l’anno prossimo. Lo ha annunciato la FIA attraverso un comunicato in cui è stata resa nota la conferma dell’accordo tra gli organizzatori iberici e Liberty Media. Una notizia attesa, visto che si temeva che il tradizionale round in Catalogna potesse essere sacrificato per questioni meramente economiche/commerciali. Il tracciato del Montmelò, invece, ci sarà anche nel ...

Per Farias Argento Mondiale nella Paracanoa e pass per Tokyo 2020 : Per Farias Argento mondiale nella Paracanoa e pass per Tokyo 2020. Terza giornata di gare a Szeged, in Ungheria