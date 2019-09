Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 27 settembre 2019) La delicata trattativa per la vendita del portafoglio ex, che ha cambiato nome in Dedica Anthology da quando è passato nelle mani del colosso americano Varde partners, si potrebbe avviare, secondo le indiscrezioni di mercato, verso la fase finale

fisco24_info : Covivio stringe sull’acquisto degli hotel di lusso ex Boscolo: La delicata trattativa per la vendita del portafogli… -