Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 27 settembre 2019) Da Palermo a Firenze, da Trieste a Napoli. Sono molte decine di migliaia i giovani che stanno manifestando per il, in. A Milano il corteo è partito da Largo Cairoli: un risciò al posto del classico camion, cartelli con carta riciclata, tanti striscione. E un ‘albero’ da piantare, simbolo della lotta alla cementificazione. Il sindaco Sala si unirà al corteo: “Sì faccio un salto, adesso c’è la riunione di giunta quindi ancora non so. Non so a che ora e dove raggiungerò il corteo”.Ma quella del capoluogo lombardo è solo una delle 160 piazze che oggi, 27 settembre, si mobilitano per ildel pianeta. A Torino spicca, tra gli altri, lo striscione: “Ci avete rotto i polmoni”.A Roma ad accompagnare i giovani ci sono anche gli adulti. Nessun simbolo di partiti politici, ...

albertocaldana : Cortei in tutta Italia per il clima: gli studenti scendono in piazza per il futuro - Doctorik3 : RT @HuffPostItalia: Cortei in tutta Italia per il clima: gli studenti scendono in piazza per il futuro - enr_gav : RT @Corriere: Emergenza clima: gli studenti in corteo in tutta Italia -