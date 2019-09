Clima | Cacciari | “Non è dicendo ‘mi avete rubato i sogni’ che si affrontano i problemi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Non è‘mii sogni’ che sii problemi“: lo ha dichiarato il filosofo Massimoriferendosi al discorso di Greta Thunberg (in occasione del vertice sulalle Nazioni Unite). “Se continuiamo ad affrontare i problemi alla Greta siamo fritti“, “siamo all’ideologia dell’incompetenza“, afferma in un’intervista al Corriere della Sera il professore di Estetica all’Università San Raffaele di Milano. Secondo l’ex sindaco di Venezia, infatti, “i problemi non siin termini ideologico-sentimental-patetico“, ma “in termini scientifici“: partendo dalle manifestazioni odierne, persarebbe meglio “fare seminari autogestiti ai quali far partecipare lo scienziato che racconta come va il” e “capendo problemini che ...

corriereveneto : #venezia Emergenza clima, Paolo Cacciari: «Ci legano le colpe dei padri ma ora la protesta è più soft»… - ittenaru : @OttoemezzoTW @mariannaaprile @OGGI_online @ilgiornale @alesallusti @La7tv Ho “simpatie” decisamente diverse da sal… -