Un Napoli da non credere va ko | ?adesso il campionato è già in salita

Le 10 cose di Napoli-Cagliari che non potremo dimenticare : Anche in una serata che in realtà non vorremmo ricordare, spuntano (almeno) dieci cose che non riusciremo a dimenticare. Ecco quelle di Napoli-Cagliari. Il prato del San Paolo. Un deserto gibboso pieno di ciuffi fuori posizione come un difensore centrale su un cross da sinistra. Non era così malridotto da anni. Senza neppure che siano venuti i Rolling Stones. O i lavori di ristrutturazione prevedevano un peggioramento dell’erba oppure questo è ...

Napoli - Ancelotti rammaricato : “Siamo dispiaciuti - la classifica piange ma non sono preoccupato” : “Siamo molto dispiaciuti per una partita ben giocata. Abbiamo creato tanto, abbiamo colpito due pali, siamo dispiaciuti per il risultato”. sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti al termine del clamoroso tonfo interno contro il Cagliari: “La classifica piange, ma non sono preoccupato. Il rosso a Koulibaly? E’ abbastanza paradossale avere visto tutti questi cartellini per noi quando la ...

Marocchi : “Succede - ma al Napoli non lo perdoniamo” : Nel salottino Sky Giancarlo Marocchi paragona il Napoli che ha perso contro il Cagliari al San Paolo a quello delle amichevoli di Dimaro. Una squadra pesante, dice, che non può perdere così. Queste le sue parole: “Il Napoli mi sembrava come alla seconda amichevole di Dimaro, con dei pesi sulle gambe, non andava come le altre volte. Sono partite che succedono, ma al Napoli che doveva lottare per lo scudetto non lo ...

Disastro Napoli : non sfonda e il Cagliari passa 1-0 al San Paolo : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

Il Napoli dei piccoli non sfonda. Napoli-Cagliari 0-0 primo tempo : Il Napoli dei piccoli fatica contro il Cagliari. primo tempo a ritmi bassi col Napoli che fatica a organizzare una manovra di gioco efficace. Ancelotti schiera come coppia d’attacco Mertens e Lozano e Insigne in appoggio. Lorenzo decisamente più accentrato del solito, con l’obiettivo di portare i tre al fraseggio. Peccato però che non accada quasi mai. In panchina Koulibaly e Fabian. La squadra di Maran gioca con molta attenzione, ...

Conte : “Il Napoli è molto forte. Non ha venduto. Ha comprato migliorando la rosa” : Dopo la vittoria nel derby milanese contro il Milan di Giampaolo, domani sera l’Inter dovrà fronteggiare la Lazio al Meazza. Oggi il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa. Riportiamo alcune delle dichiarazioni più salienti. Conte ha risposto a chi gli sottoponeva il problema del razzismo negli stadi: l’ultimo a subire un episodio del genere è stato Dalbert: “Poi ti ritrovi degli articoli da parte di qualche ...

Inter - Conte sulla corsa scudetto : “Non sottovalutate il Napoli - vi dico perché…” : Conte sulla corsa scudetto Antonio Conte tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco quanto ha detto anche per la corsa allo scudetto: “E’ un percorso lungo per lo scudetto. Dovremo essere bravi a rialzarci. Vedo troppo proclami dopo quattro giornati. Ho l’esperienza giusta per dire che tutto questo viene fatto ad arte per darci qualche bella saccagnata ...

Tardelli : 'Questa Juve non mi piace - Sarri non è libero come lo era nel Napoli' : La Juve, in questo inizio stagione, non sta di certo entusiasmando, se non in due match, quelli più importanti, ovvero contro il Napoli e l'Atletico Madrid, anche se sono evidenti gli errori, soprattutto nelle palle inattive, che stanno riguardando il settore difensivo bianconero. Una situazione che preoccupa non poco i sostenitori bianconeri ma che evidentemente ha messo in discussione il lavoro di Sarri. A tal riguardo alla Domenica Sportiva ...

Valentini (ex Figc) : «Il Bari non è una succursale del Napoli - i De Laurentiis lo capiscano» : Il Corriere dello Sport ospita una lettera di Antonello Valentini ex dirigente Figc, a suo tempo portavoce di Matarrese. Valentini è grande tifoso del Bari. In questa lettera batte su un concetto a lui caro: Bari e il Bari non sono una succursale di Napoli e del Napoli. Concetto che lui ha già espresso qualche mese fa. Scrive Valentini: Uno slogan rischia sempre di tradire la complessità delle situazioni, ma in questo caso serve a fotografare ...

Gazzetta : il Napoli non ha due squadre ma venti giocatori intercambiabili : Ancelotti abolisce il concetto di titolari, ma spiega «non lo chiamate turnover», scrive sulla Gazzetta dello Sport Maurizio Nicita Il tecnico è arrivato a Napoli la scorsa stagione dopo due tecnici come Sarri e Mazzarri che avevano fatto dei titolarissimi il loro penso per far giocare il Napoli. Nell’estate scorsa arriva Ancelotti – uno che qualcosa ha vinto e nella stagione della Champions al Real Madrid alternava già i portieri – e comincia ...

Antognoni : “Tra Messi e Maradona scelgo il 10 del Napoli - vi spiego il perché…” : “Fra Maradona e Messi scelgo Maradona perché ci ho giocato insieme e rappresenta i miei tempi. Messi è un altro fuoriclasse però scelgo Maradona perché forse in nazionale argentina è riuscito a dare più di Messi”. Sono le parole del direttore tecnico e club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, a margine della ‘prima’ cinematografica del documentario dedicato a Diego Armando Maradona, in corso di ...

Napoli - Ancelotti scherza su Fabian Ruiz : “il Barcellona sulla sue tracce? Non credo - è scarso…” : L’allenatore del Napoli ha chiuso con una battuta il possibile interessamento del Barcellona per Fabian Ruiz, in gol ieri nel match contro il Lecce La presenza al Via del Mare di Lecce di Eric Abidal, team manager del Barcellona, ha scatenato ieri una ridda di voci su possibili interessamenti dei blaugrana per Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli in rete nel match con i salentini. Cafaro/LaPresse Indiscrezioni che Carlo Ancelotti ...

Video/ Lecce Napoli - 1-4 - : highlights e gol. Ancelotti non sbaglia - Serie A - : Video Lecce Napoli, risultato finale 1-4,: highlights e gol della partita, valida nella quarta giornata del Campionato di Serie A.