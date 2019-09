Un cambio radicale del Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) Tra pochi mesi entreremo negli anni ’20 di questo secolo. Un decennio che segnerà il nostro destino e quello delle future generazioni. Con sempre più insistenza sono entrati nella storia dell’umanità alcuni grandi temi che la politica non può più permettersi di ignorare. Le diseguaglianze globali, la questione ambientale e climatica, il governo delle trasformazioni tecnologiche. Una nuova fase storica che ci chiama ad una grande responsabilità. Viviamo un’epoca in cui le fasi politiche si alternano e si susseguono con una velocità impressionante. Quello che è accaduto nell’ultimo mese sarebbe stato imprevedibile fino a poche settimane fa. Abbiamo tenuto fermo l’ago della nostra bussola: prima di tutto il bene del nostro Paese e della nostra Europa. Abbiamo accettato la sfida del governo per amore ...

