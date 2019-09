“Tra Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli…” Linea Verde | quella strana voce sui

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2019) Possibili problemi in vista per la trasmissione di Rai 1, ‘’, in onda il sabato e la domenica, che si occupa dell’agricoltura del nostro paese e delle sue eccellenze. Secondo quanto riferisce il giornalista Alberto Dandolo sul magazine ‘Oggi’, tra i due conduttoriMuccitelli non corre buon sangue. Ecco l’indizio che li inchioda. La promozione mattutina del programma televisivo nelle altre trasmissione Rai è affidata esclusivamente al conduttore pugliese, il quale non accenna mai alla sua collega. Non è chiaro quindi il motivo per il quale sia stata assunta la decisione di apparire in solitario nella pubblicizzazione di ‘’. Potrebbe essere stata la stessaad invitarea promuovere senza di lei il programma, ma i dubbi a riguardo restano. (Continua dopo la foto) Eppure le prime ...

beppe_grillo : #Torino è l'unica tra le grandi città a recuperare terreno. Non solo è a saldo zero, ma ha restituito spazi verdi a… - Giuseppe_alari : @matteosalvinimi mi ha fatto notare che c'è già URAGANO: dei RIPENSAMENTI tra il M5S mio povero scritto vedi URL:… - Dalla_SerieA : Bergomi: 'Inter, contro la Lazio risultato gestito nel modo giusto' - -