Scioglimento del ghiacciaio sul Monte Bianco | radar per sorvegliare il Planpincieux

Il Sole 24 ore - anche il gruppo chiede al giudice di patteggiare. La difesa dell’ex direttore Napoletano : “ProScioglimento” : Deciderà il 29 ottobre il giudice per l’udienza preliminare sulle posizioni degli ex vertici e l’ex direttore de Il Sole 24 Ore imputati per aggiotaggio e false comunicazioni sociali. Dopo l’ex ad Donatella Treu e l’ex presidente Benito Benedini, anche il gruppo, imputato a Milano in base alla legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti nella vicenda sulle presunte irregolarità nei conti della società, ha chiesto ...

Il Parlamento del Kosovo ha approvato il suo Scioglimento e la convocazione di elezioni anticipate : Il Parlamento del Kosovo ha approvato il suo scioglimento e la convocazione di elezioni anticipate, con 89 voti favorevoli su 120. Da circa metà luglio il Kosovo è senza governo in seguito alle dimissioni del primo ministro Ramush Haradinaj, leader del

Lo Scioglimento dei ghiacci e le correnti calde dell’Atlantico : i passi avanti della scienza per informazioni sempre più dettagliate : La perdita sempre più veloce di ghiaccio marino nell’Artico è in parte dettata dal crescente apporto di calore determinato dalle correnti marine che dall’oceano Atlantico trasportano acque più calde verso le alte latitudini. Adesso possiamo comprendere meglio il rapporto tra oceano, ghiaccio e clima, e in particolare di quei fenomeni che governano il cambiamento climatico nell’Artico, grazie alle scoperte innovative introdotte da un nuovo studio ...

Perché lo Scioglimento dell’Artico è un guaio anche per noi : (foto: Getty Images) Prima la buona notizia: l’ondata di calore che nelle scorse settimane ha soffocato l’Europa se n’è andata a cercare un po’ di fresco più a nord, concedendoci una tregua. Evviva. La cattiva notizia, tuttavia, è che ora è l’Artico a squagliarsi – letteralmente – per il caldo record di questi mesi. In Groenlandia si registrano temperature fino a 10°C sopra la media stagionale, e nel solo mese di luglio si stima che siano andate ...