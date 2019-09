Fonte : agi

(Di giovedì 26 settembre 2019) "hauna Pamela e sta cercando una casa editrice per pubblicarlo". Lo ha detto l'avvocato Giancarlo Giulianelli, legale del 30enne tolentinate, condannato a 12 anni di(con il rito abbreviato) per il raid xenofobo del 3 febbraio dello scorso anno, durante il quale ferì 6 cittadini nordafricani e messo in atto per vendicare la morte della 18enne romana, il cui cadavere fu trovato fatto a pezzi e chiuso in due trolley due giorni prima. Parlando con i giornalisti a margine della prima udienza del processo davanti alla corte d'assise d'appello di Ancona, rinviata a mercoledì prossimo per un improvviso impedimento del presidente, il legale ha spiegato che "il ricavato della vendita dele quello della sua Alfa 147 (utilizzata per il raid, ndr.), che è stata dissequestrata, serviranno a soddisfare le richieste delle parti civili visto ...

Agenzia_Italia : Luca #Traini ha scritto un libro in carcere dedicato a Pamela #Mastropietro - PicchioNews : Luca Traini ha scritto un libro in carcere: slitta il processo di secondo grado | PicchioNews -