Fine vita,Cappato: ora turno Parlamento

"La sentenza della Corte Costituzionale non ha risolto il problema ma ha fissato paletti chiari sui diritti costituzionali per i malati come Dj Fabo. Questa sentenza dia forza alle persone che sono in,non alle fazioni,per una discussione e una decisione necessarie". Così Marcoall'indomani del pronunciamento della Consulta che di fatto apre al suicidio assistito. "Al capo del Pd e al capo del M5S", aggiunge, "chiediamo un impegno al governo a incardinare adesso il dibattito parlamentare".(Di giovedì 26 settembre 2019)