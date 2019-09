Codice della strada | in arrivo il decreto su multe e autevelox | a ottobre le nuove regole

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicura che c'è l'impegno del governo per concludere rapidamente l'iter per l'entrata in vigore delsui proventi dellee sullo stop agli autovelox selvaggi. Il Mit attende, nei primi giorni di, una risposta di Anci e Upi per poi chiudere l'iter e cambiare lesue autovelox.

JuventusTV : Aspettando #JuveSPAL, andiamo a rivedere la gara della scorsa stagione: 2?-0? all'Allianz Stadium ????? ?? Abbonati c… - JuventusTV : Domani pomeriggio scendono in campo le @JuventusFCWomen! ?? Dalle ? 14.55 in diretta #SassuoloJuve, seconda giornat… - RaiNews : Per il reato di induzione al matrimonio, introdotto dal cosiddetto Codice Rosso, si tratta - è stato spiegato dagli… -