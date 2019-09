Chi è Sat Hari Khalsa | la guru di cui si è innamorato Brad Pitt

Blocco dei farmaci con ranitidina - AIFA : “Attenzione agli elenChi errati : ecco la lista esatta” : L'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ha ritirato nei giorni scorsi alcuni lotti di farmaci a base di ranitidina a causa di impurità cancerogene. Ma sui social sono comparse liste false di medicinali coinvolti: "Ogni altro elenco difforme da quelli su indicati non è da considerarsi attendibile".Continua a leggere

Papa Francesco : “Gola e lussuria non sono peccati gravi. Il clericalismo - fissato con il sesso - è una vera perversione nella Chiesa” : Gola e lussuria non sono peccati gravi. Ad affermarlo è Papa Francesco che ha sottolineato come a causa del clericalismo “ci si concentra sul sesso e poi non si dà peso all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne”. Parole che Bergoglio ha pronunciato a porte chiuse durante l’incontro avuto con i suoi confratelli gesuiti nella nunziatura apostolica in Mozambico, in occasione del suo recente quarto viaggio in Africa, e ...

Maria De Filippi Fa Un Annuncio Sorprendente! Ecco Chi Si è Sposata! : Durante le registrazioni della puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha annunciato una notizia sorprendente e inaspettata ovvero il matrimonio di una persona molto vicina al programma. Ecco di chi si tratta e cosa è successo al trono classico di Uomini e Donne. Durante le registrazioni della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ci sono stati due avvenimenti sorprendenti. Il primo è stato l’abbandono del programma di Sara ...

Cristina Chiabotto si è sposata Fabio Fulco reagisce così : Fabio Fulco risponde ad un commento di una fan su “Instagram” sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento. Fabio Fulco è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social. Tutto è nato da un selfie scattato dall’attore alla stazione di Mondovì (Cuneo), dove è ...

CartaBianca - Bianca Berlinguer e la frecciata ai colleghi : "Da noi poChi applausi e sensati" : Si toglie dei sassolini dalla scarpa, Bianca Berlinguer. Lo fa a CartaBianca, la sua trasmissione su Rai 3, nel corso dell'intervista a Corrado Augias. Di nomi non ne fa: insomma, chi ha orecchie per intendere, intenda. Come detto, l'occasione arriva durante l'intervista ad Augias. Il giornalista vi

Un dirigente italiano di FCA è stato arrestato in MiChigan per il caso sulle emissioni diesel falsate : Emanuele Palma, dirigente della Fiat Chrysler Automobiles (FCA), è stato accusato dal dipartimento di Giustizia statunitense di frode informatica, truffa ai danni degli Stati Uniti, violazione del Clean Air Act (la legge statunitense che regola il livello di inquinamento dell’aria) e

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over : Gemma interessata a JeanPierre - Gianfranco Chiude : Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani. Questo confronto, durante il quale non sono ...

Cartabianca - frecciata della Berlinguer : "Da noi poChi applausi e sensati" : Una precisazione, o forse una frecciata rivolta a qualche trasmissione rivale. Bianca Berlinguer non fa nomi, né cognomi, ma manda un messaggio chiaro in merito alla questione degli applausi nei talk show.L’occasione si presenta martedì sera quando in apertura di Cartabianca la conduttrice intervista Corrado Augias. Il giornalista viene interpellato su vari temi, compreso quello relativo all’immigrazione. Augias sottolinea l’importanza del ...

Inter-Lazio - Inzaghi in conferenza : “Immobile si è scusato ed è tutto Chiarito. Conte? Può competere per lo scudetto” : L’allenatore della Lazio ha presentato in conferenza stampa il match con l’Inter, in programma domani sera a San Siro Inter-Lazio si candida ad essere il big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani sera nella splendida cornice di San Siro. Una partita aperta ad ogni risultato, con due squadre pronte a darci dentro per portare a casa i tre punti. ALFREDO FALCONE/LaPresse Simone Inzaghi non ha nessuna ...

Vittorio Feltri - attacco alla Costituzione : "Perché è una sChifezza e per che cosa è stata pensata" : Tanto per cambiare i nostri politici strambi e incompetenti hanno ricominciato a parlare a vanvera di legge elettorale, convinti che da questa dipendano le loro fortune e sfortune. Da venti anni non si discute di altro: c'è chi propone il sistema proporzionale, sperimentato a lungo durante la prima

Perchang è un rompicapo basato sulla fisica con livelli ispirati a The Incredible MaChine : Perchang è un rompicapo basato sulla fisica in cui dovrete fare in modo che le palline arrivino a destinazione per completare il livello, attivando vari tipi di meccanismi come flipper, calamite, portali, ventilatori, cerchi antigravitazionali e tanti altri congegni. L'articolo Perchang è un rompicapo basato sulla fisica con livelli ispirati a The Incredible Machine proviene da TuttoAndroid.

Olive farcite marChio Coop - scatta il ritiro : che risChio si corre - ecco il prodotto interessato : scatta l'allarme e il ritiro. Il prodotto nel mirino sono le Olive farcite in Olio girasole a marchio Coop. La ragione del ritiro è la possibile presenza di solfiti, non dichiarati sull'etichetta, che potrebbero causare complicazioni ai consumatori che risultano allergici al prodotto. Il richiamo, i

Un Vescovo denuncia : Satana porta la divisione nella Chiesa Vigilate e pregate con Maria! : I gruppi mariani di Medjugorje degli USA si sono dati convegno come ogni anno a Notre Dame (Indiana) ai primi di giugno. Ai 4.000 presenti nel giorno di Pentecoste ha parlato il Vescovo Paolo M. Hnilica, profondo conoscitore e propagatore del messaggio di Fatima. Ecco il contenuto del suo chiaro discorso. Dopo aver osservato che i discepoli di Gesù e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, tutti assidui e concordi nella ...

Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio - la reazione dell’ex Fabio Fulco : “Che sia una cosa sola”. Con queste semplici parole Cristina Chiabotto accompagna la foto postata sui social del suo matrimonio con Marco Roscio, celebrato sabato 21 settembre. I due neosposi escono dalla Chiesa raggianti e sommersi dalla tradizionale pioggia di riso che gli invitati riversano su di loro. View this post on Instagram …21 Settembre 2019 Che sia una cosa sola. ♥️ ...