Arbore | Vi racconto tutta la carriera di Boncompagni

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Paolo Scotti «Era il '68. Altro che anni formidabili - scuote la testa Renzo-. Anni terribili: vietato sorridere, il disimpegno era il diavolo. E sa che titolo proponemmo, io e Gianni, al direttore di rete Antonelli? Musica e puttanate». Il titolo no. Ma il programma (col più beneducato titolo di Alto gradimento) glielo fecero fare. E fu la rivoluzione dei «ragazzi terribili» che smontarono, rinnovandola, la Rai ingessata dell'impegno ideologico. Così, alla sua indimenticabile amicizia con Gianni, morto due anni fa, Renzodedica stasera alle 21 su Raidue No non è la BBC. Come sarà costruito l'omaggio al suo amico e collega di una vita? «Come l'avrebbe voluto lui. Allegro, disimpegnato, informale, improvvisato. Non commemorativo. Con molti di coloro che hanno lavorato con lui e gli hanno voluto bene: Raffaella Carrà, Ambra Angiolini, Claudia Gerini, ...

