Un passo dal cielo 5 | Enrico Iannello su Rocío | “Bova non è geloso”

Dal fischietto alla fiaschetta il passo è breve - guardalinee ubriaco in campo : federazione apre inchiesta : Un guardalinee si è presentato ubriaco in campo in occasione della partita tra Beroun e Slaný, due squadre giovanili in Repubblica Ceca. L’episodio non è passato inosservato e da bordo campo il componente della terna arbitrale è stato ripreso con i cellulari e la sua performance è finita in rete. La federcalcio ceca ha aperto un’inchiesta per fare luce sul comportamento dell’uomo e prendere eventuali provvedimenti L'articolo ...

Un passo dal Cielo - trama del 3 ottobre : una notizia sconvolge la vita di Emma : Continua a lasciare con il fiato sospeso il pubblico la seguitissima serie televisiva Un Passo dal Cielo, ritornata sulla rete ammiraglia Mediaset con la sua quinta stagione. Nel quarto episodio che verrà trasmesso il 3 ottobre 2019, nella tranquilla comunità di San Candido ci sarà un nuovo imprevisto non preso in considerazione. Questa volta a rimetterci sarà Emma Giorgi (Pilar Fogliati), che farà i conti con qualcosa che non si sarebbe mai ...

LIVE Volley - Russia-Slovenia 0-2 e Polonia-Germania 3-0 in DIRETTA : polacchi in semifinale - russi ad un passo dall’eliminazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:50 russia-Slovenia 1-5: si ferma sul nastro la battuta di Gasparini. 21:49 russia-Slovenia 1-4: trova le mani-out Cebulj, che sblocca la sua squadra. 21:48 russia-Slovenia 0-4: attacco di seconda di Bulkov. 21:47 russia-Slovenia 0-3: primo tempo di Volvic, inizio schock per la Slovenia. 21:46 russia-Slovenia 0-2: parallela di fino per Volkov. 21:45 russia-Slovenia 0-1: “cabina ...

Un passo dal Cielo 5 - anticipazioni 3^ puntata : qualcuno cercherà di uccidere Adriana : Sta proseguendo con ottimi risultati e con grande affetto da parte del pubblico la quinta stagione della fiction di Rai Uno, Un Passo dal Cielo. Giovedì 26 settembre andrà in onda la 3^ puntata della serie e le storie dei protagonisti entrano sempre più nel vivo, coinvolgendo i telespettatori nei misteri e negli amori che il capo della forestale Francesco Neri (Daniele Liotti) e il commissario di Polizia Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) vivono ...

Un passo dal cielo 5 - Terza Puntata : Albert Kroess Esce dal Carcere! : Un passo dal cielo 5, Terza Puntata: la setta di Deva sembra essere più presente che mai. Francesco deve ancora rispondere delle accuse di omicidio ed intanto un altro personaggio è in grave pericolo di vita… La quinta stagione di Un passo dal cielo è arrivata alla Terza Puntata e sono tante le cose ancora da chiarire. In particolar modo la scomparsa del figlio di Francesco, che potrebbe essere vivo e nascosto, dà molti grattacapi ai ...

LIVE Laver Cup 2019 - Team Europe-Team World giornata finale in DIRETTA : Thiem-Fritz 5-7 7-6 5-10 - lo statunitense sostituto di Kyrgios porta il Resto del Mondo sull’11-7 e a un passo dal successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-10 Servizio e dritto vincente di Fritz! Resto del Mondo sull’11-7 e ormai a un passo dalla clamorosa vittoria! 5-9 Clamoroso errore di dritto di Thiem, quattro match point Fritz! 5-8 Gran prima di Thiem. 4-8 Rovescio lungolinea largo di Fritz, probabilmente sarebbe stato un vincente. 3-8 Fritz a rete chiude con uno smash vincente! 3-7 Fantastico dritto incrociato in contropiede di ...

MotoGp – Marquez ad un passo dalla vittoria - in Thailandia il primo match point : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon : Marquez si gioca in Thailandia il primo match point: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Aragon Marc Marquez imprendibile ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè al Motorland, aggiudicandosi senza difficoltà la sua gara di casa. Marquez si è lasciato alle spalle un eccezionale Andrea Dovizioso, autore di una fantastica rimonta dal decimo posto e Jack Miller, che sul finale è riuscito a beffare Maverick ...

LIVE Ginnastica ritmica - Mondiali 2019 in DIRETTA : non riesce l’impresa alle azzurre nell’esercizio misto - Russia ad un passo dalla vittoria! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:17 Non riesce l’impresa alle nostre Farfalle: 27.400 nell’esercizio libero e quarto posto virtuale in classifica con il punteggio di 55.200. Ora la BieloRussia che può scavalcare le italiane e insidiare il podio. 16:12 Israele ottiene 27.450 nell’esercizio delle cinque palle e si piazza quarta al momento con il totale di 54.950. In testa sempre la Russia davanti a Giappone ...

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : Sara Costantino si ferma a un passo dalla finale della pistola sportiva : Agli Europei a fuoco di Tiro a segno 2019, in corso di svolgimento a Bologna, la giornata azzurra inizia purtroppo con grande rammarico. Sara Costantino infatti non è riuscita a centrare la finale di pistola sportiva donne da 25m, che nel pomeriggio – dalle ore 15.45 – metterà in palio il titolo continentale e, soprattutto, due pass di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La calabrese dopo il sesto posto del primo round di ...

Lotta libera – Frank Chamizo ad un passo dalla gloria : domani la finale Mondiale contro Sidakov : Frank Chamizo in finale dei Mondiali di Lotta libera: l’atleta azzurro affronterà il russo Sidakov per il titolo del mondo Frank Chamizo non smette di stupire. L’atleta azzurro non delude le aspettative e conquista la finale dei Campionati del Mondo di Lotta in corso di svolgimento a Nur Sultan (Astana). Chamizo si è messo in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, nelle quali proverà a migliorare il bronzo di Rio 2016, ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 19 settembre : Un passo dal cielo 5 batte l’esordio di Eurogames : Con 3.889.000 telespettatori e il 18.6% di share la fiction di Rai1 ‘Un passo dal cielo 5’ ha vinto la prima serata di giovedì 19 settembre. Al secondo posto, su Canale 5, bene l’esordio di ‘Eurogames’ con 3.068.000 spettatori e il 16% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su TV8, per l’incontro di Europa League Roma-Istanbul Basaksehir con 1.459.000 spettatori e il 6.2% di share. Quarto posto, su ...

Ascolti TV | Giovedì 19 settembre 2019. Un passo dal Cielo 18.6% - Eurogames parte dal 16%. X Factor cala al 2.9% : Daniele Liotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 5 ha conquistato 3.889.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 Eurogames ha raccolto davanti al video 3.068.000 spettatori pari al 16% di share. Su Rai2 Ella & John – The Leisure Seeker ha interessato 1.271.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Bastardi senza Gloria ha catturato l’attenzione di 1.001.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Money Monster – L’Altra ...