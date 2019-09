Trono Over | Pamela e Enzo insieme | la reazione di Stefano Torrese

Trono Over Uomini e Donne - Pamela vicina a Enzo : il gesto sorprende : Pamela Barretta di Uomini e Donne riceve una gradita sorpresa che spiazza i fan Pamela Barretta è sempre molto attiva su instagram. E in mattinata ha pubblicato un video che ha lasciato i suoi numerosi supporter davvero senza parole. Di cosa si tratta? In pratica la dama del Trono Over di Uomini e Donne, nel video pubblicato sul social fotografico, ha mostrato di aver ricevuto un bellissimo mazzo di rose rosse, scrivendo nella didascalia: ...

U&D Trono Over - spoiler : Riccardo soffre per la conoscenza tra Ida e Armando : Nella giornata di martedì 24 settembre si è registrata una nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, "Uomini e Donne", dedicato agli Over, dove la protagonista principale è stata la dama bresciana Ida Platano che, dopo aver chiuso definitivamente la storia con Riccardo Guarnieri, ha incominciato a uscire con Armando Incarnato. La dama bresciana ha ammesso che con Armando c'è stata una forte intesa, tanto che i due ...

“Ma è Viagra”. Uomini e Donne - imbarazzo durante il Trono over. Maria De Filippi senza parole : Tina proprio non ce la fa a non stuzzicare la sua acerrima nemica. Ci risiamo, ennesimo battibecco al “Trono over” di “Uomini e Donne”, Tina ha preso in giro la sua acerrima nemica Gemma Galgani. La storica opinionista del programma ha provocato Pietro, corteggiatore della dama torinese, e gli ha regalato del viagra (finto si presuppone): “Prendilo è per stasera”. Un gesto che se ha scatenato l’ilarità del pubblico da un lato, dall’altro ha ...

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over : Gemma interessata a JeanPierre - Gianfranco chiude : Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani. Questo confronto, durante il quale non sono ...

Anticipazioni Trono Over - Gemma contro Anna : “Scia…tta” - e rispunta Giorgio : Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani rincorre Jean Pierre e viene lasciata da Gianfranco In queste Anticipazioni del Trono Over parleremo ancora di Gemma e Giorgio, ma partiamo dalle ultime vicende della storica Dama di Uomini e Donne. La Galgani ha sofferto molto per la discussione avuta con Jean Pierre e dopo la scorsa puntata […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Gemma contro Anna: “Scia…tta”, e rispunta ...

Uomini e Donne - Trono Over - il ritorno di Anna Tedesco : "Ho avuto problemi di salute. Mai avuta una storia con Giorgio - ricomincio da me" : Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 24 settembre 2019, su Canale 5, Anna Tedesco ha fatto ufficialmente il proprio ritorno nel Trono Over del programma di Maria De Filippi.Quando Anna ha riaggiunto il centro dello studio, Gianni Sperti ha commentato con sarcasmo:prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over, il ritorno di Anna Tedesco: "Ho avuto problemi di salute. Mai avuta una storia con Giorgio, ricomincio da me" ...

Uomini e Donne - Trono Over : Gemma Galgani litiga con Tina - saluta Crispino e inizia la conoscenza con 3 uomini : Nella puntata di oggi, martedì 24 settembre, di uomini e Donne, Gemma, come sempre, ha discusso con Tina Cipollari.Gemma, infatti, durante la prima registrazione di questa stagione di uomini e Donne, si era commossa davanti alle storie di Sossio e Ursula e di Jara e Nicola, ospiti delle puntate andate in onda la scorsa settimana, e sia Tina che Barbara De Santi non le avevano risparmiato qualche frecciaTina.prosegui la letturauomini e Donne, ...

Uomini e Donne - ex coppia del Trono Over festeggia : è nato il figlio : Anticipazioni Uomini e Donne: Jara Gaspari e Nicola Balestra genitori Una lieta notizia per il Trono Over di Uomini e Donne. Jara Gaspari e Nicola Balestra sono diventati genitori. A dare l’annuncio è stata la pagina facebook del programma condotto da Maria De Filippi che ha voluto fare gli auguri la coppia con queste parole: “Benvenuto a Tommaso nato alle 2.15 di ieri mattina! Pesa 3 chili e 40 grammi ed è la gioia della sua ...

UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani rimandata a mercoledì? - Trono Over - : Oggi le nuove puntate di UOMINI e DONNE dovrebbero aprirsi con il Trono Over: ecco le ultime dichiarazioni di Gemma Galgani al settimanale ufficiale.

Spoiler Trono Over 23 settembre - Gemma Galgani resta in mutande durante la sfilata : Nella puntata di oggi, lunedì 23 settembre, andrà in onda l'incidente sexy che ha visto come protagonista Gemma Galgani. durante la consueta sfilata ha deciso di indossare i panni di Marilyn Monroe. Il vento le ha, però, giocato un brutto scherzo che ha fatto scoppiare di risate l'intero studio, in particolare la padrona di casa Maria De Filippi. Tina Cipollari ha preso la palla al balzo per dare sfogo alla sua ilarità. Gemma, inoltre, ha ...

Anticipazioni Uomini e donne - Trono Over : Gemma liquida Cristiano ed esce con Pietro : Si apre oggi 23 settembre una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Nelle prossime puntate si tornerà inevitabilmente a parlare di Gemma Galgani e della sua complicata ricerca dell'anima gemella. Dopo le delusioni dello scorso anno, soprattutto causate da Rocco Fredella (oggi ufficialmente fidanzato con Doriana), la dama torinese ...

Trono Over - Ida : ecco com’è stato rivedere Riccardo e la verità su Andrea : Trono Over, Ida Platano: ecco com’è stato rivedere Riccardo Guarnieri e come ha conosciuto Andrea Filomena Ida Platano è tornata a Uomini e Donne nel parterre delle dame del Trono Over. Ogni volta per lei entrare in quello studio è una grande emozione, ma prova anche tanta ansia. Lei stessa, nel corso di un’intervista sul […] L'articolo Trono Over, Ida: ecco com’è stato rivedere Riccardo e la verità su Andrea proviene da ...

Trono Over Pamela e Stefano - scambio su “fantasie” senza microfono : bloccati : Pamela Barretta e Stefano Torrese, scintille al Trono Over dopo le vacanze: le gravi accuse Scintille, scintille e ancora scintille nella puntata di oggi del Trono Over con Pamela Barretta e Stefano Torrese protagonisti indiscussi della prima parte della trasmissione. Tante le accuse tra i due, una particolarmente grave: è stata lanciata da Pamela che […] L'articolo Trono Over Pamela e Stefano, scambio su “fantasie” senza ...

UOMINI E DONNE/ Gemma piange pensando alla mamma morta - Tina Cipollari.. - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono Over: Gemma Galgani piange ricordando la mamma morta, Tina Cipollari non regge le lacrime e attacca la dama.