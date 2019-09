Sisma in Pakistan | si scava per salvare vite | almeno 32 morti

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2019) E' salito ad32e 476 feriti il bilancio del violento terremoto di magnitudo 5.8 che ha colpito ieri la zona del Kashmir amministrata da Islamabad e che è stato avvertito in diverse parti del. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Sardar Gulfraz Khan, citato dalla Dpa. A rendere difficili i soccorsi sono le ingenti piogge che si sono abbattute sulla regione. Decine le case, i negozi e le strade danneggiati dal. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi in quanto circa 150 feriti versano in gravi condizioni.

