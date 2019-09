Si dimette il ceo Neumann | cosa sta succedendo a WeWork

Fonte : agi

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Bella ma fragile. WeWork, la società che gestisce spazi di coworking, in pochi giorni ha rimandato l'Ipo e perso il suo ceo. Adam Neumann, fondatore della società, si è dimesso. Troppe le pressioni dopo lo slittamento della quotazione. Troppo fredda l'accoglienza degli investitori, nonostante un prezzo scontato rispetto alla valutazione in sede privata. WeWork, prima persona singolare Adam Neumann resterà presidente non esecutivo, mentre la poltrona di ceo è stata ceduta in coabitazione ad Artie Minson, ex direttore finanziario, e Sebastian Gunningham, ex vice-presidente del cda. Il motivo dell'addio è tutto in una frase del fondatore: “Nonostante il business non sia mai stato così forte, nelle ultime settimane l'attenzione nei miei confronti è diventata una distrazione significativa”. Mi tiro indietro per cercare di salvare la quotazione. L'organizzazione societaria è stata infatti ...