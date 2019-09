Sara Ricci di Un Posto al Sole amara dopo la morte del padre | ' Non ti ho potuto salutare'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) I telespettatori di Unalsi sono affezionati al personaggio di Adele Picardi, entrata in scena già da diversi mesi e interpretata da. Già nota agli appassionati di serie televisive per i suoi trascorsi a Vivere e Il Paradiso delle Signore, l'artista romana è diventata ormai quasi una presenza giornaliera nelle trame della soap partenopea. Tuttavia, proprio a causa dei suoi impegni di lavoro, non è riuscita a essere accanto alnel giorno della sua, annunciata da lei stessa tramite i social network. L'attrice ha scritto un post pieno di dolore e soprattutto amarezza, nel quale ha manifestato il suo senso di colpa per non essere stata al fianco - come avrebbe voluto - dell'uomo che l'ha cresciuta. Già in passato, circa vent'anni fa, era accaduto qualcosa di simile quando era stata la mamma a spirare prematuramente....

notizieit : Un posto al sole, grave lutto per Sara Ricci: è morto il #padre - Notiziedi_it : Lutto per Sara Ricci: il doloroso annuncio dell’attrice di ‘Un Posto al Sole’ - AndreaFilocomo : RT @GiusCandela: '#sanremo2020 deve essere evento nell'evento. Penso a grandi nomi, punto in alto a ospiti internazionali', Amadeus a Sorri… -