Nardò | multe da guinness | trenta in due giorni

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Emanuela Carucci È il bilancio degli agenti del comando di polizia locale per tutelare i residenti del centro storico e i turisti Record diin duequello di, un Comune in provincia di Lecce. In un solo week end la polizia locale ha elevatocontravvenzioni per quelli che la stessa amministrazione ha definito "i furbetti della Ztl". Si tratta dei conducenti che, senza le dovute autorizzazioni, entravano nel centro storico con le loro auto o moto eludendo gli occhi elettronici ai varchi d’ingresso della zona a traffico limitato. Costituendo, inoltre, un motivo di rischio per la sicurezza di automobilisti autorizzati, ciclisti e pedoni tra i vicoli in calce bianca. Si tratta del bilancio di un’operazione del comando di polizia locale finalizzata al controllo di tutti gli accessi e le soste non consentite in area Ztl e che è stata messa a punto dopo le ...

LeccePrima : Mezzi non autorizzati in piena zona Ztl: multati 30 automobilisti - piazzasalento : Nardò: estate di lavoro per gli ispettori ambientali, fra multe, informazione e discariche abusive ??… -