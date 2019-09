È il momento di una casa comune per la sinistra | ecologista | progressista e femminista

Volley femminile - Francesca Piccinini annuncia il suo ritiro : “E’ il momento di dire stop - voglio costruire una famiglia” : Uno dei simboli della Nazionale italiana di pallavolo femminile ha deciso di lasciare lo sport tanto amato e pensare a qualcos’altro. Francesca Piccinini, all’età di 40 anni, ha deciso di dire basta con la pallavolo, dopo aver vinto uno storico titolo mondiale nel 2002 con l’Italia e tanti altri riconoscimenti con i club (sette Champions League e cinque titoli nazionali) e la maglia azzurra. Una giocatrice che spostava i valori ...

Una giovane coppia si apparta per un breve momento di intimità - poi la morte : Un destino forse segnato quello di due giovani cinesi che aveva deciso di appartarsi per avere un breve momento di intimità. I due giovani erano nell’auto di lui quando si sono fermati in una piazzola di sosta in una strada in Cina molto trafficata. Sulla loro auto, all’improvviso, è piombata un’altra auto ad altissima velocità tamponandola. L’urto è stato violentissimo. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivati i soccorsi. I due ...

Sci alpino - Marcel Hirscher : “Mi ritiro al momento giusto. Vi auguro una bellissima stagione - ma senza di me” : “Non ci girerò tanto intorno: sì, oggi è il giorno della fine della mia carriera. E’ fatta, ora sarà tutto più facile per me”. Con queste lapidarie parole Marcel Hirscher ha annunciato il suo ritiro dallo sci alpino agonistico. “Mi conoscete, ho voluto dare sempre il massimo, anzi, il 150% – ha detto Hirscher ai microfoni di Marco Buechel, ex grande discesista e gigantista del Liechtenstein che ha condotto la conferenza stampa tenutasi al ...

Dona il suo sangue e gli dicono una cosa straordinaria - da quel momento la sua vita non è più la stessa : Un uomo, James Harrison ha un sangue davvero molto prezioso perché è raro in quanto contiene anticorpi per la eritroblastosi fetale. Si tratta di una gravissima malattia per la quale il sangue della mamma è incompatibile con quello del suo bambini e così il bambino subisce dei danni talmente gravi che potrebbero anche essere definitivi. Da quando glielo hanno comunicato, James non ha più smesso di Donare il suo sangue salvando ...

Irama momento speciale : “Mi sono innamorato di una in particolare” : Ultime notizie su Irama: il rapper pronto a iniziare una nuova esperienza musicale Irama è fra i cantanti più amati di Amici di Maria De Filippi. Il programma gli ha permesso di dare un nuovo slancio alla sua carriera, di scegliere lui personalmente quale direzione darle e ci ha visto giusto su tutto: sta infatti […] L'articolo Irama momento speciale: “Mi sono innamorato di una in particolare” proviene da Gossip e Tv.

Lampard : “Sono contento che ci arbitrerà una donna e di fare parte di questo momento storico” : E’ in programma per domani la finale di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea. Ad arbitrarla sarà una donna, Stephanie Frappard. Anche su questo ha risposto il tecnico blues, Lampard, in conferenza stampa. “È un trofeo che vogliamo assolutamente vincere, dobbiamo dare tutto per farlo. Il Chelsea ha vinto molto. Dobbiamo mettere in mostra questa mentalità. Non voglio trasmettere ai miei giocatori che se domani non vincono sono perdenti. Non è ...

Russia - il momento dell’esplosione nella base militare di Severodvinsk : una grande palla di fuoco e fortissimi boati squarciano il cielo [VIDEO] : Diverse esplosioni a catena hanno generato spaventosi boati e un incendio in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia. nella base erano presenti i sottomarini atomici della flotta del nord. La causa dell’incendio è stata l’esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di un test. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa ...

Martedì sera a Times Square c’è stato un momento di panico collettivo quando il rumore di alcune motociclette è stato scambiato per una sparatoria : Martedì sera le persone che si trovavano a Times Square, il famoso incrocio di Manhattan, a New York, si sono spaventate per aver scambiato il rumore di alcune motociclette per degli spari. È successo intorno alle 22, quando in Italia

VIDEO F1 - GP Ungheria 2019 : il momento decisivo - Hamilton sorpassa Verstappen dopo una rimonta epica e vince la gara : Il lungo inseguimento di Lewis Hamilton, coronato da un sorpasso impeccabile, ha impreziosito il finale del Gran Premio di Ungheria 2019 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring il campione del mondo è stato strepitoso, prima con un lungo inseguimento, quindi con un attacco inesorabile al rivale olandese che nulla ha potuto dopo avere condotto la corsa per 66 giri. Andiamo a rivivere i momenti clou della rimonta di Hamilton su ...

Ballando con le Stelle - Carlucci su Oradei : 'Nessuna sfuriata - era un momento concordato' : A distanza di giorni dall'ufficializzazione della relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, continuano a non placarsi le polemiche sulla neo coppia. Alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle sono convinti che Milly Carlucci abbia avuto un comportamento errato nei confronti di Stefano Oradei. Per capire cos'è accaduto bisogna fare un piccolo riassunto sulla vicenda: durante l'ultima edizione del dance show, la maestra di ballo svedese e ...

Milly Carlucci : “Contro Oradei nessuna sfuriata - era un momento concordato” : La conduttrice è tornata a commentare l'episodio del rimprovero verso il ballerino di 'Ballando' geloso della fidanzata oggi...