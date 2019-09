Cucciolo di orso ritrova la madre grazie all’intervento del Parco nazionale d’Abruzzo e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Raramente accade che undimarsicano di 6-7 mesi si allontani dallacon la quale in genere rimangono anche fini ai due anni di età. E’ successo nel mese di agosto all’interno deldei tecnici del, che hanno operato in costante contatto con l’ISPRA e il Ministero dell’ambiente, il caso si è risolto in pochi giorni. Non appena è giunta la segnalazione della presenza di unsolo a bordo strada all’interno del, è stato immediatamente attivato un team di tecnici delche ha tenuto sotto osservazione l’esemplare per capire l’accaduto. Non sembrava un caso di abbandono da parte della, per la morte della stessa né un allontanamento dovuto a un evento traumatico (ad esempio, l’attacco da parte di un maschio adulto o altri fattori di disturbo). Esperienze internazionali mostrano che i gruppi ...

