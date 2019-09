Cappato a Sky Tg24 | “Aiutare Fabo un mio dovere morale | rifarei tutto”

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 25 settembre 2019) “Ho aiutatoperché l’ho sentito come un mio, al di là poi del riconoscimento del diritto”. A ribadirlo ai microfono di Skyè Marco, ospite di “Timeline”. “Penso che non sia umano, non lo è per me, imporre come una tortura la sofferenza a una persona in quelle condizioni”, ha aggiunto l’esponente radicale. Ha poi confermato che rifarebbe tutto.accusato di aiuto al suicidio, nel febbraio del 2017, ha accompagnato in una clinica svizzera per il suicidio assistito Fabiano Antoniani, conosciuto come dj, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale. Poi si è autodenunciato ed è finito sotto processo con l’accusa di aiuto al suicidio, reato previsto dall'articolo 580 del codice penale che prevede una pena dai 5 ai 12 anni di carcere. La Corte d'Assise di Milano nel 2018 ha investito del caso la Consulta. La Consulta, con ...

