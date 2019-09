Allerta Monte Bianco | previste nevicate | allestito radar per monitorare il ghiacciaio

Allerta ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco : oggi riunione con i residenti della Val Ferret : Dopo l’allarme per il rischio di crolli dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur ha convocato per oggi una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio. La massa a rischio collasso è di circa 250mila metri cubi. A lanciare l’Allerta ieri sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta ...

Allerta Meteo Piemonte : arrivano i temporali - criticità gialla : È Allerta gialla per forti temporali sul Piemonte meridionale. L’ha emessa l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per la giornata di domani. Nelle prossime ore è previsto un progressivo peggioramento a partire dai settori alpini sudoccidentali, con piogge e rovesci sparsi, in estensione al resto della regione e in intensificazione dalla tarda serata sulle Alpi Marittime. I fenomeni, domani, potranno risultare ...

Allerta Meteo Piemonte : ancora forti piogge - dal pomeriggio rovesci e temporali : Dopo il forte maltempo che nei giorni scorsi ha provocato gravi danni, in Piemonte è di nuovo tempo di Allerta. Secondo le previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, nel pomeriggio la discesa di una seccatura atlantica dalla Germania determinerà instabilità, con nuovi rovesci e temporali sui rilievi. Fenomeni in intensificazione ed estensione dalle prime ore di domani, domenica 8 settembre, con ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali su tutta la regione - più intensi sulle pianure e sulle zone meridionali : “Allerta gialla dal pomeriggio per temporali su tutta la regione, più intensi e persistenti sulle pianure e sulle zone meridionali. I fenomeni proseguiranno intensi nella notte e al mattino di domani, ma a carattere meno temporalesco. Attenuazione nel pomeriggio“: Arpa Piemonte ha emesso un avviso di criticità valido per la giornata di oggi e domani. Nel corso della giornata di oggi, “la progressiva discesa di una saccatura ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali e grandine - Allerta a Sud-Ovest : allerta gialla per il maltempo, domani, sulla parte occidentale e sud-occidentale del Piemonte. I primi rovesci – informa una nota di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono previsti già nel pomeriggio di oggi, prima sulle zone pedemontane e poi estese alle pianure adiacenti nella serata. I temporali più intensi, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento sono previsti nelle prime ore di domani. ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità per temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali di forte intensità dapprima sul Piemonte settentrionale in estensione al settore occidentale tra stasera e la mattinata di domani. Dal pomeriggio di giovedì attenuazione dei fenomeni con rovesci sparsi sulla regione“: lo fa sapere Arpa regionale su Twitter. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità per temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte - ARPA : in arrivo temporali di forte intensità : “Allerta gialla per temporali anche di forte intensità oggi e nella seconda parte della giornata di domani a causa di un flusso perturbato umido associato all’intrusione di aria fredda da nord-ovest“: lo segnala su Twitter ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte. L'articolo Allerta Meteo Piemonte, ARPA: in arrivo temporali di forte intensità sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla per rovesci e temporali “di forte intensità” : “Allerta gialla per rovesci e temporali nel pomeriggio di oggi. Instabilità ancora più marcata nella seconda parte della giornata di domani con fenomeni temporaleschi di forte intensità“: ARPA Piemonte ha diramato l’Allerta Meteo per la giornata di oggi, lunedì 19 agosto, e domani, martedì 20 agosto 2019. Di seguito, nella mappa, i dettagli dell’avviso dell’Agenzia regionale. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità gialla - migliora il tempo dalla notte : E’ ancora Allerta gialla sul Piemonte per l’ondata di maltempo che sta interessando da ieri tutta la regione. Le maggiori precipitazioni sul Verbano, dove questa mattina sono caduti in poche ore 80 millimetri di pioggia. Una decina gli alberi caduti a Villa Taranto, che non ha pero’ subito danni strutturali e a Ferragosto sarà regolarmente aperta. Resta interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano. Tra i danni causati, si ...

Il Nowcasting di MeteoWeb - Allerta per Piemonte e Lombardia : forti temporali - grandine - nubifragi [LIVE] : Pomeriggio perturbato su diverse aree Piemontesi con raffica di impulsi dal Sud della Francia, tutti fortemente instabili. Dapprima temporali su Torinese, anche forti con nubifragi, verso Astigiano, Nord Alessandrino, Novarese, in evoluzoune verso Nord. Una squall line ( oblunga linea temporalesca) con cumulonembi a svilupo verticale possente è in azione in queste ore tra Centro Sud, ma anche Nord/Nordest Piemote e Centro Nord Lombardia. I ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali in arrivo - possibili grandinate e vento forte : Per la giornata di oggi Arpa Piemonte ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per i settori più settentrionale della regione e domani su gran parte del Piemonte. I temporali, spiega l’agenzie regionale, “sono attesi dal tardo pomeriggio odierno. Domani fenomeni più diffusi e intensi, dalla serata attenuazione e generale esaurimento. Raffiche di vento e grandine potranno essere associate agli episodi temporaleschi più ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per rovesci e temporali : Allerta Meteo codice giallo in Piemonte anche oggi per tempo perturbato con rovesci e temporali, più intensi sulle zone settentrionali; attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio ed esaurimento nella nottata: lo segnala l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) regionale su Twitter precisando che per domani è previsto tempo stabile e soleggiato. L'articolo Allerta Meteo Piemonte: criticità “gialla” per rovesci ...

Allerta Meteo Piemonte : in arrivo forti temporali - criticità “gialla” : Arpa Piemonte ha diramato un’Allerta Meteo gialla per le prossime 48 ore su zone a Nord del Po per temporali localizzati ma intensi. Possibili anche forti raffiche di vento, grandinate e nubifragi. Nel pomeriggio di oggi sono attesi i primi segnali di cedimento dell’alta pressione, con la formazione di rovesci e locali temporali sui settori alpini occidentali e settentrionali con occasionali sconfinamenti alla pedemontana tra ...