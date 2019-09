Allarme Monte Bianco | ghiacciaio a rischio crollo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Lucia Galli La massa pericolante è di 250mila metri cubi. Chiusa la val Ferret, evacuate le case Il paradiso chiude. La val Ferret, ultimo avamposto italiano che, ai piedi di, si incunea verso Francia e Svizzera è chiuso da ieri sera per una serie di possibili crolli daldi Planpincieux dove, a traballare, sarebbero oltre 250mila metri cubi di ghiaccio che hanno portato all'evacuazione di alcune baite nella zona di Rochefort. L'ordinanza è arrivata ieri, firmata, in accordo con la Regione, dal sindaco Stefano Miserocchi che ha consultato gli ultimi dati forniti dalla fondazione Montagna Sicura che dal 2013 monitora il. Si chiude anche ai pedoni e di notte, con tre fasce di accesso diurne per abitanti e le poche, ormai tenacissime, attività commerciali della zona. Chi passa verso Planpincieux lo fa a proprio. Un bilancio pesante per ...

eziomauro : Allarme sul Monte Bianco, rischia di crollare un ghiacciaio sulle Grandes Jorasses - Tg3web : Allarme sul versante italiano del Monte Bianco. Il ghiacciaio Planpinceux rischia di crollare. Il Comune di Courma… - RaiNews : Allarme a #Courmayeur per il rischio cedimento di una parte del ghiacciaio #Planpincieux. Le immagini -