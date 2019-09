Allarme ghiacciaio Monte Bianco | rischia di crollare sulle case

Allarme Monte Bianco : ghiacciaio a rischio crollo : Lucia Galli La massa pericolante è di 250mila metri cubi. Chiusa la val Ferret, evacuate le case Il paradiso chiude. La val Ferret, ultimo avamposto italiano che, ai piedi di Monte Bianco , si incunea verso Francia e Svizzera è chiuso da ieri sera per una serie di possibili crolli dal ghiacciaio di Planpincieux dove, a traballare, sarebbero oltre 250mila metri cubi di ghiaccio che hanno portato all'evacuazione di alcune baite nella ...

Clima - Conte all’Onu : “Avviata nuova stagione di riforme. L’Allarme sul ghiacciaio del Monte Bianco deve scuoterci tutti” : Al suo secondo anno al Palazzo di Vetro, Giuseppe Conte parla dal palco della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite per presentare ai leader mondiali il progetto per la lotta ai cambiamenti Climatici al centro dell’azione del suo governo. “L’Italia ha avviato una nuova stagione di riforme per un futuro sostenibile, un progetto che mette al centro soluzioni che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rispondono ...