Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 26 settembre 2019) Lae' tornata a vincere dopo un lunghissimo digiuno battendo 2-1 ladoria, adesso ultima insiemeSpal. Ai viola il successo in campionato mancava dal 17 febbraio scorso e addirittura al Franchi dal 16 dicembre 2018 quando superarono l'Empoli per 3-1. Una sorta di liberazione dunque per la squadra di Montella che lascia l'ultimo posto e regala la primain A al suo nuovo presidente Rocco Commisso che ha seguito la gara dagli Stati Uniti. A sbloccare il match e' stato capitan Pezzella su assist di uno scatenato Ribe'ry uscito a meta' ripresa fra gli applausi, il raddoppio porta invece la firma di Federico Chiesa, anche a lui a secco in campionato da marzo scorso. Ladoria, rimasta in dieci al 9' del secondo tempo per l'espulsione di Murillo, ha accorciato con il neo entrato Bonazzoli costringendo gli avversari a chiudere con un po' di affanno ma senza ...

MatteoPedrosi : No, Walter, non accetto che ci si attacchi a una decisione arbitrale dopo una partita del genere. Non lo accetto. E… - ilfogliettone : 2-1 alla Samp, e la Fiorentina ritrova vittoria - - EmilioCasalini : 220 lunghissimi giorni. Dalla Spal alla Samp. Ci siamo tolti un peso. Ma la strada è ancora lunghissima considerand… -