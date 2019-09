Palermo | droga nel sangue | bimbo di 18 mesi in ospedale

Droga : operazione 'Neve d'estate' - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura dell

Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...

Palermo : controlli antidroga Gdf - denunce e sequestri : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio. In questo contesto, le Fiamme Gialle di Carini hanno eseguito diversi controlli a mezzi e persone nei pressi dello svincolo ...

Palermo : droga in vendita in un negozio - denunciato commerciante : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – I Finanzieri del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno proceduto al sequestro di 59 confezioni di marijuana e 15 di hashish, per un totale di 121 gr di sostanza stupefacente esposte in libera vendita in un esercizio pubblico destinato a tale commercio ubicato nel quartiere del ‘Capo” del capoluogo ...

Palermo : blitz antidroga ad Altarello - sequestrati 83 panetti di hashish : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) – Ottantatré panetti di hashish sequestrati e un arresto. E’ il risultato di un blitz antidroga compiuto dalla polizia tra i quartieri Calatafimi e Altarello, a Palermo. In manette è finito Maurizio Pollicino, 47 anni. Nel suo appartamento, gli agenti e il cane poliziotto Yndira hanno trovato 83 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, nascosti in una scatola di cartone in un borsello accanto al ...

