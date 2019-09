Nel 2019 ci sono state 2mila diagnosi di tumore in meno | è la prima volta che calano

ManUTD - bilancio 2019 in utile : Nel 2020 ricavi giù senza Champions : Torna in utile il Manchester United. I Red Devils hanno chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con un utile di 18,9 milioni di sterline, pari a circa 21,4 milioni di euro, dopo il rosso di 37,6 milioni di sterline (circa 42,6 milioni di euro) della passata stagione. Un miglioramento derivato soprattutto dall’assenza di circa […] L'articolo ManUTD, bilancio 2019 in utile: nel 2020 ricavi giù senza Champions è stato realizzato da Calcio ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Seconda sconfitta per la Russia Nella Pool A : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Tumori : i nuovi casi in Italia tendono a diminuire - Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi : I nuovi casi di tumore in Italia tendono a diminuire. Nel 2019 sono stimate 371mila diagnosi (196.000 uomini e 175.000 donne), erano 373mila nel 2018: 2.000 in meno in 12 mesi. Le cinque più frequenti sono quelle della mammella (53.500 casi nel 2019), colon–retto (49.000), polmone (42.500), prostata (37.000) e vescica (29.700). In calo, in particolare, le neoplasie del colon-retto, dello stomaco, del fegato e della prostata e, solo negli ...

LIVE Italia-Francia - Europei volley 2019 in DIRETTA : la sfida eterna - azzurri per l’impresa Nella bolgia di Nantes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – La Francia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quarto di finale degli Europei 2019 di volley maschile: il giorno del giudizio è arrivato, tutto è pronto per la partita delle partite, la grande classica dello sport internazionale, lo scontro epocale tra due scuole di pensiero, la battaglia titanica tra gli azzurri e i ...

F1 - GP Russia 2019 : i precedenti della Ferrari a Sochi. Molte delusioni con l’unico lampo della pole di Vettel Nel 2017 : Le ultime tre settimane hanno decisamente risollevato gli umori in casa Ferrari grazie ad un’inaspettata sequenza di tre successi consecutivi che non si verificava dal lontano 2008 (allora furono 4). Prima l’esplosione di Charles Leclerc nell’accoppiata Spa-Monza e poi il ritorno al successo di Sebastian Vettel a Singapore dopo 22 gare di digiuno proiettano la scuderia di Maranello verso un ultimo scorcio di stagione da ...

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : olandesi favorite Nella cronometro - Elisa Longo Borghini per la top10. Occhio a Vittoria Bussi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno dei Mondiali di Ciclismo – Tutti gli italiani in gara oggi – La presentazione delle cronometro élite femminile – Il medagliere dei Mondiali di Ciclismo Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova a cronometro Élite femminile del Campionato del Mondo Yorkshire 2019. Saranno 32 i chilometri che le atlete dovranno percorrere da Ripon ...

Rugby - Mondiali 2019 : la formazione dell’Italia per la sfida al Canada. Dieci cambi Nel XV di Conor O’Shea rispetto alla Namibia : Svelata da Conor O’Shea la formazione dell’Italia che scenderà in campo all’Hakatanomori Stadium di Fukuoka giovedì 26 settembre, alle ore 9.45 italiane per la sfida valida per la Pool B della Coppa del Mondo di Rugby contro il Canada. Si tratta di un match da vincere a tutti i costi per gli azzurri, per certificare almeno il terzo posto finale nel raggruppamento, che vale la qualifica alla Coppa del Mondo del 2023. Sono ben ...