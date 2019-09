Meteo | l’Estate 2019 in Calabria dai dati del Centro Multirischi Arpacal GALLERY

Meteo - crollo termico : l’estate è finita davvero? : L’anticiclone nord africano ci ha regalato un colpo di coda dell’estate, con temperature fino a 34°: una parentesi tiepida ormai fuori stagione. Ma le giornate calde, questa volta, sono davvero finite: masse d’aria dalla Russia stanno portando il freddo, con forti temporali accompagnati da venti di Bora, come spiega il sito Meteo.it. Oggi la situazione peggiora su tutto il Nord, a partire dalle regioni orientali, come il Veneto, la Romagna e ...

Meteo : a Milano l’estate 2019 la più calda dell’ultimo decennio : A Milano l’estate 2019 è stata la più calda dell’ultimo decennio, a pari merito con il 2017, e la seconda più calda degli ultimi 122 anni dopo quella del 2003: di seguito i dati forniti dall’Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Temperature Esaminando i dati registrati dalla stazione ubicata nel centro cittadino e confrontandoli con quelli del CLINO (Climatological Normal) 1981-2010, si osserva come il trimestre estivo a ...

Previsioni Meteo 14 settembre : è il ritorno dell’estate - sole e afa su tutta Italia : Secondo le Previsioni meteo, oggi sabato 14 settembre il caldo continuerà a farla da padrone. Temperature praticamente estive su buona parte dello Stivale grazie all'alta pressione di matrice africana. Tanto sole e valori termici elevati saranno dunque all'ordine del giorno.Continua a leggere

Meteo Sicilia - torna l’estate : 35 gradi e mare calmo : torna l’estate e il bel tempo in Sicilia. Sull’isola torna a salire la colonnina di mercurio. A partire dal fine settimana le temperature toccheranno punte di 35 gradi, nella media supereranno anche i 30 gradi. È un rialzo termico atteso quello di metà settembre dopo che gran parte della Sicilia è stata attraversata dal maltempo. In Sicilia le previsioni Meteorologiche vedono una settimana con tempo completamente stabile e soleggiato. In ...

Meteo - in Italia arriva l’estate settembrina : le zone più colpite da afa e caldo : Meteo. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da giovedì, tuttavia, l’instabilità sarà solo un lontano ricordo. È in arrivo infatti una strepitosa estate settembrina. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a partire da domani e poi venerdì 13, un caldo alito nord africano, sospinto da un vortice di bassa pressione collocato sulle coste marocchine ed ...

Previsioni Meteo 12 settembre : arriva l’estate settembrina - temperature in aumento : Dopo giornate decisamente autunnali è in arrivo a partire da oggi un fronte di alta pressione che porterà un aumento delle temperature in tutta Italia. E' la cosiddetta "estate settembrina".Continua a leggere

Previsioni Meteo - dopo il passaggio di Dorian e Gabrielle in Europa adesso “esplode” l’Estate di metà Settembre : Importanti novità nelle Previsioni Meteo per i prossimi giorni in Italia e in Europa: i resti dell’uragano Dorian e della tempesta Gabrielle hanno attraversato le isole Britanniche provocando forti piogge e venti impetuosi, innescando una forte ondata di maltempo nel cuore del Mediterraneo con i violenti temporali che ieri hanno provocato un morto in Sicilia e una vittima anche in Tunisia. Questi fenomeni si stanno adesso spostando verso ...

Previsioni Meteo : ma davvero l’estate è già finita così presto? : Previsioni Meteo – Il mese di Settembre è iniziato soltanto da pochi giorni eppure sull’Italia sembra di essere già in pieno autunno: spicca il dato odierno, con Catania e Reggio Calabria che – all’estremo Sud e nel cuore del Mediterraneo – hanno fatto registrare una temperatura massima di appena +25°C, tipica di metà Ottobre. E’ stata una giornata di forte maltempo proprio tra Calabria e Sicilia, con piogge ...

Traffico e Meteo - è una Domenica da “bollino rosso” per il rientro nelle principali città dopo l’estate : Domenica da bollino rosso sulle strade principali italiane. Come da previsione, si registrano ancora flussi di Traffico in rientro verso le grandi citta’ del nord gia’ dalle prime ore di questa mattina. Viabilita’ Italia e’ riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticita’ del Traffico, che attualmente non sono presenti sulla rete. E’ in ...

Previsioni Meteo Settembre : arrivo dell’autunno o ritorno dell’estate? L’analisi sul lungo periodo [DETTAGLI] : Torniamo a dare uno sguardo, in questa sede, alla possibile evoluzione di massima delle anomalie bariche sul Mediterraneo centrale per il prossimo mese di Settembre. Non intendiamo, ovviamente, prevedere nello specifico il tempo che farà però, dato che ci sono modelli stagionali che calcolano e anche con buona approssimazione, la possibile distribuzione barica prevalente anche un mese di distanza, possiamo cercare di dedurre, dalle loro ...

Previsioni Meteo - l’estate entra in crisi : rovesci e temporali per 7/8 giorni [DETTAGLI e MAPPE] : I promontori stabili e caldi nordafricani che hanno contraddistinto gran parte di questa estate potrebbero essere giunti all’epilogo della loro azione. Beninteso, non stiamo dicendo che l’estate è finita, anche perché i valori di pressione, specie in prossimità del suolo, si manterranno medio-alti e non esageratamente depressi risulteranno anche quelli alle medie quote atmosferiche. Pur tuttavia, proprio in quota, una falla barica ...

Previsioni Meteo : crisi più seria tra fine Agosto e inizio Settembre con duro colpo all’estate? [DETTAGLI] : E’ da diversi giorni che i maggiori modelli matematici mondiali propongono delle manovre abbastanza significative in termini di disturbi e anche seri alla stagione estiva. Al di là dei tempi stagionali, tutto sommato non ancora propri da declino dell’estate, un determinato e anche ostinato flusso instabile oceanico, potrebbe mettere davvero in crisi questa stagione estiva che, c’è da dire, ha dato tuttavia parecchio in ...

Previsioni Meteo : instabilità in aumento nei prossimi giorni - prima vera crisi dell’estate? [MAPPE e DETTAGLI] : Le regioni centro-meridionali e buona parte anche delle pianure del Nord, stanno soffrendo una lunga fase di siccità e, per di più, con calura persistente. A parte uno squarcio instabile più generalizzato nei giorni prima di Ferragosto, le piogge stanno latitando fortemente su buona parte del Paese. Nell’immagine sotto, è evidenziata l’anomalia pluviometrica elaborata dal NOAA sull’area mediterranea per la prima parte di ...