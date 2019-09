Il Gimnasia di Maradona ancora ko | è ultimo con un punto in sette partite

Gimnasia - l’avventura di Maradona non decolla : altra pesante sconfitta : Fino al momento delusioni per Maradona da quando è diventato l’allenatore del Gimnasia, nuova sconfitta nella Superliga argentina per l’Ex Pibe de Oro, 2-1 in casa del Talleres nel match valido per la settima giornata di campionato. Allo stadio Mario Alberto Kempes di Cordoba grande accoglienza per l’allenatore, gigantografia sugli spalti del n.10 con la maglia dell’Albiceleste. All’11’ i padroni di casa ...

VIDEO – Le immagini della Maradona-camera all’esordio con Gimnasia. Diego ne dice di tutti i colori : L’esordio di Maradona, che purtroppo si è chiuso con una sconfitta, ha visto l’impiego di una camera dedicata al campione argentino. Delusione e parolacce per El Pibe de Oro Maradona è stato ripreso dall’ingresso all’uscita del campo durante il match di esordio con il Gimnasia. Soprattutto in occasione del gol subito a causa di una papera del portiere, Diego Maradona si lascia andare a termini per i quali non ...

Il Gimnasia di Maradona perde ma è record di abbonamenti e spunta lo sponsor Fiat : Il Gimnasia di Maradona ha perso 2-1 in casa contro il Racing Avellaneda. Era l’esordio di Diego panchina. Il Gimnasia ha perso come ha sempre fatto fino ad oggi in campionato e resta ultima in classifica, ma quello che resta è la ressa e lo spettacolo andato in scena per Diego come riporta Repubblica. record di abbonamenti e maglie vendute, diritti tv e accrediti da tutto il mondo: chi meglio di lui, nominato “maestro ispiratore di ...

Gimnasia - Maradona può portarsi un pupillo : occhi su Tevez : E’ già Maradona-mania al Gimnasia, l’ex Pibe de Oro dovrà risollevare le sorti del club argentino che sta attraversando un momento veramente difficile in campionato, l’obiettivo è la salvezza. Per riuscire a raggiungere l’obiettivo servirà anche qualche innesto sul mercato e Maradona pensa ad un suo pupullo: Tevez. La notizia è stata riportata direttamente dall’Argentina e da TNT Sports, il contratto dell’ex ...

Gimnasia la Plata - ecco il regalo per Maradona - i dettagli : Il Gimnasia La Plata ha individuato in Carlos Tevez uno dei suoi obiettivi di mercato. Il contratto che lega l’Apache al Boca scadrà a dicembre. L’approdo di Diego Armando Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata ha riportato entusiasmo in un ambiente difficile. La compagine argentina è infatti attualmente ultima in campionato in virtù del solo punto messo in cascina nelle prime cinque partite, ma l’arrivo del Pibe de Oro ha come per ...

Diego Armando Maradona oggi allenatore del Gimnasia : Deve essere davvero complicato per una stella assoluta dello sport come Diego Armando Maradona ricominciare daccapo: conclusa una fantastica carriera da calciatore oltre vent’anni fa, l’ex fuoriclasse del calcio argentino non è mai riuscito a emulare, da allenatore, le magie fatte in campo. Testardo e orgoglioso però, in questi giorni Diego si è rimesso in gioco per riprovarci, alla guida del Gimnasia y Esgrima La ...

Gimnasia La Plata - Maradona show : “domenica ci giochiamo la vita” : Prima apparizione da allenatore del Gimnasia La Plata per Diego Armando Maradona, l’ex Pibe de Oro era presente all’allenamento della squadra, primo contatto diretto con i tifosi che sono già scatenati per l’argentino. “Saro’ presente a tutti gli allenamenti, a differenza di quanto dicono alcuni giornalisti. Perche’ chi non si allena poi non gioca. Io chiedo ai nostri giocatori di dare la vita per voi. ...

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata - squadra di calcio della Serie A argentina : Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra che gioca nel massimo campionato di calcio argentino e che ha sede nella città di La Plata. Maradona, che è stato uno dei calciatori più forti di sempre,

