F1 | Ross Brawn sulla sprint race | “Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli in vista del

(Di martedì 24 settembre 2019) La Formula Uno, come è spesso accaduto, va in cerca di novità per attirare l’attenzione del pubblico e dare maggior incertezza. Non è un mistero che in queste ultime settimane si stia discutendo su quali modifiche apportare al format e tra le proposte in ballo c’è quella dellain alcuni round: si tratterrebbe di gare con un numero di giri ridotto, previste il sabato al posto della sessione delle qualifiche, con ordine di partenza inverso rispetto alla classifica mondiale dei piloti e il cui ordine d’arrivo sarà determinante per designare la griglia di partenza della corsa domenicale. Un’idea che ha fatto storcere il naso ad alcuni, in particolare al tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e al britannico della Mercedes Lewis Hamilton, decisamente contrari a un cambiamento di questo genere. Non si sa ancora quali potrebbero essere, eventualmente, i ...

