Don Giorgio contro Salvini | Chiedere scusa? Fa show da prima donna

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Federico Garau Il post di sfida del religioso: "Si è fatto bello dicendo che lui sarebbe pronto a ritirare la querela purché io chieda. Ci penserò. Farò un'offerta ai primi clandestini che arriveranno in Italia" Non si placa lo sfra il leader della Lega Matteoe donDe Capitani, ex parroco di Monte a Rovagnate (Lecco). Dopo il processo tenutosi lunedì mattina in un'aula del tribunale di Lecco, udienza che ha visto partecipare anche lo stesso, costituitosi parte civile dopo aver querelato il religioso per diffamazione, De Capitani è subito corso a sfogarsi sulle pagine del proprio blog. Ben lungi dal volersire per i pesanti attacchi rivolti all'ex vice-premier – il prete evocò la morte per uccisione di, arrivando anche a dargli del pezzo di m***a – torna a lanciare provocazioni, in un post dal titolo: "Lo"osceno" di ...

LegaSalvini : IERI SALVINI IN TRIBUNALE CONTRO IL PARROCO CHE LO INSULTAVA: «NON PENSO CHE DIO SIA FIERO DI DON GIORGIO» - SaraPalomba2 : RT @FonteUfficiale: 'NON ACCESSO INSULTI DA UN PRETE' Salvini in tribunale contro don Giorgio De Capitani La notizia: - soteros1 : RT @mmayr5: Questo deficiente è il protagonista di quelle barzellette sui manicomi in cui il pazzo si ostinava a rimanere appeso al soffitt… -